Ana Maria Bărbosu, suspendată doi ani de TAS, după ce a ratat trei controale antidoping
Ana Maria Bărbosu. Foto: Profimedia
Gimnasta Ana Maria Bărbosu a primit o suspendare de doi ani după ce a ratat trei controale antidoping. TAS a menținut sancțiunea, dar a decis ca rezultatele sportivei obținute din decembrie 2025 să nu fie anulate.
Gimnasta română Ana Maria Bărbosu a fost suspendată pentru o perioadă de doi ani de Divizia Antidoping a Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS), după ce nu a putut fi localizată pentru trei controale antidoping în intervalul septembrie-decembrie 2025. Sancțiunea a fost pronunțată în urma unei proceduri disciplinare inițiate de Federația Internațională de Gimnastică, prin Agenția Internațională de Testare (ITA). Totuși, judecătorul a decis ca rezultatele sportivei obținute din decembrie 2025 să nu fie anulate.
Ana Maria Bărbosu, suspendată doi ani pentru trei controale antidoping ratate
Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, Divizia Antidoping a menținut parțial cererea disciplinară formulată de World Gymnastics împotriva gimnastei românce. Ana Maria Bărbosu a primit o perioadă de ineligibilitate de doi ani, după ce au fost constatate trei încălcări ale regulilor privind obligația sportivilor de a furniza informații exacte despre localizarea lor.
World Gymnastics a delegat gestionarea programului antidoping către Agenția Internațională de Testare (ITA). În primăvara acestui an, instituția a informat-o pe Bărbosu că a fost înregistrată o încălcare a regulamentului antidoping, după ce sportiva nu a furnizat informațiile necesare pentru a putea fi găsită în trei rânduri, între septembrie și decembrie 2025.
Pentru această abatere, regulamentul prevede o suspendare standard de doi ani. Gimnasta a fost suspendată provizoriu la data de 5 mai 2026, iar această zi a fost stabilită și ca dată de început a perioadei de ineligibilitate.
TAS a audiat-o pe gimnastă și a menținut sancțiunea
Ana Maria Bărbosu nu a fost de acord cu sancțiunea propusă de ITA și a solicitat ca speța să fie analizată în cadrul unei audieri în fața Diviziei Antidoping a Tribunalului de Arbitraj Sportiv.
Audierea s-a desfășurat pe 20 august 2026, în fața unui judecător unic, care a ascultat argumentele ambelor părți. În urma examinării cazului, acesta a stabilit că cele trei controale ratate au fost înregistrate corect în intervalul de 12 luni prevăzut de regulament, ceea ce reprezintă o încălcare a regulilor antidoping.
Prin urmare, judecătorul a decis aplicarea unei perioade de ineligibilitate de doi ani. Totuși, hotărârea nu a anulat toate rezultatele sportivei. Rezultatele obținute de Ana Maria Bărbosu începând din decembrie 2025 au fost menținute, acesta fiind motivul pentru care cererea World Gymnastics a fost admisă doar parțial.
Procesul pentru medalia de bronz de la Jocurile Olimpice de la Paris continuă
Suspendarea vine în timp ce Ana Maria Bărbosu și World Gymnastics sunt implicate într-o altă procedură la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, legată de medalia de bronz câștigată la sol la Jocurile Olimpice din 2024, de la Paris.
Dosarul în care Federația Română de Gimnastică și Ana Maria Bărbosu se confruntă cu Jordan Chiles, USA Gymnastics, Donatella Sacchi și World Gymnastics a fost retrimis la TAS în februarie 2026, după intervenția Tribunalului Federal Suprem Elvețian. Reexaminarea a fost dispusă în urma apariției unei noi probe. O audiere în această speță nu este așteptată înainte de luna mai 2027.
Controversa a început în finala olimpică de la sol din 5 august 2024. Ana Maria Bărbosu a ocupat temporar poziția a treia și a fost considerată medaliată cu bronz pentru câteva zeci de secunde. Ulterior, americanca Jordan Chiles a depus o contestație, iar nota sa a fost majorată de la 13,666 la 13,766, ceea ce a propulsat-o pe locul al treilea.
Și Sabrina Maneca-Voinea a contestat nota primită, de 13,700, însă solicitarea sa a fost respinsă. Ulterior, Tribunalul de Arbitraj Sportiv a decis ca medalia de bronz să îi revină gimnastei românce Ana Maria Bărbosu. În clasamentul stabilit atunci, Sabrina Maneca-Voinea a ocupat locul al patrulea, iar Jordan Chiles s-a clasat pe poziția a cincea.
Decizia TAS a fost contestată ulterior atât de federația de gimnastică din Statele Unite, cât și de Sabrina Maneca-Voinea, care au sesizat Tribunalul Federal Elvețian.
România nu a mai câștigat o medalie olimpică la gimnastică artistică din 2012
Performanțele gimnasticii românești la Jocurile Olimpice au oprit, în 2012, o serie care a rămas fără continuare până la competiția de la Paris din 2024. La ediția desfășurată la Londra, Sandra Izbașa a câștigat medalia de aur la sărituri, Cătălina Ponor a obținut argintul la sol, iar echipa feminină a României a urcat pe podium, cucerind medalia de bronz.
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