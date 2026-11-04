Ana Maria Bărbosu, suspendată doi ani de TAS, după ce a ratat trei controale antidoping

Publicat 4 nov. 2026, 21:49 Sursă Agerpres

Gimnasta Ana Maria Bărbosu a primit o suspendare de doi ani după ce a ratat trei controale antidoping. TAS a menținut sancțiunea, dar a decis ca rezultatele sportivei obținute din decembrie 2025 să nu fie anulate.

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