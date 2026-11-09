Momente dramatice pentru Ștefan Baiaram! Tatăl fotbalistului, în stare gravă după un infarct și două stopuri cardiace

Ștefan Baiaram (23 de ani), fotbalistul Universității Craiova și al echipei naționale a României, trăiește momente dramatice după ce tatăl său a suferit, duminică, un infarct și două stopuri cardiace.
Gheorghe Burticioiu, tatăl adoptiv al fotbalistului, a fost resuscitat, dar starea sa este în continuare gravă, potrivit Fanatik, care precizează că între timp a fost operat. Bărbatului i s-au montat mai multe stenturi și a fost transferat la ATI, fiind monitorizat cu strictețe în perioada următoare.
Sportivul se afla la Cluj-Napoca, la aflarea veștii, și nu a participat la partida cu CFR Cluj, care s-a jucat duminică, de la ora 19:00 (scor, 0-0), în etapa a 15-a din SuperLiga. El a plecat imediat cu mașina spre casă, pentru a fi alături de tatăl său.
Povestea emoționantă a relației dintre cei doi
Fost ofițer în armată, apoi taximetrist și asistent maternal profesionist, Gheorghe Burticioiu a crescut mai mulți copii, de-a lungul anilor, dar Ștefan a fost singurul pe care l-a adoptat.
Baiaram a fost abandonat de părinții biologici la scurt timp după naștere, mai precis la vârsta de șase luni, și astfel a ajuns în „brațele” ocrotitoare ale tatălui său adoptiv, care ulterior i-a influențat cariera.
Tatăl adoptiv, mândru de fiul său
Bătrânul a avut un rol important în formarea lui Ștefan ca fotbalist. El a fost cel care l-a încurajat să practice acest sport, chiar de la vârsta de cinci ani, mai ales că băiețelul de atunci petrecea foarte mult timp cu mingea, iar talentul său îi fusese remarcat încă de la primele antrenamente.
Într-un interviu acordat sursei citate, în iulie 2025, bărbatul povestea cu mândrie despre realizările fiului său și despre dorința de a-l vedea evoluând la un mare club european.