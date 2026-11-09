Momente dramatice pentru Ștefan Baiaram! Tatăl fotbalistului, în stare gravă după un infarct și două stopuri cardiace

Publicat 9 nov. 2026, 13:55 Actualizat 9 nov. 2026, 14:11

Ștefan Baiaram (23 de ani), fotbalistul Universității Craiova și al echipei naționale a României, trăiește momente dramatice după ce tatăl său a suferit, duminică, un infarct și două stopuri cardiace.

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