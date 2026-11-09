Maria Dănilă a câștigat ultramaratonul de 100 km din Antarctica și a stabilit recordul feminin

Maria Dănilă, o alpinistă din România, a câștigat cursa de 100 de kilometri din cadrul competiției Antarctic Ice Ultra 2026, desfășurată pe continentul înghețat. Sportiva a încheiat traseul în 13 ore, 34 de minute și 8 secunde, devenind câștigătoarea clasamentului general și stabilind un nou record feminin al probei.
Maria Dănilă a câștigat cursa de 100 km în Antarctica
Românca a parcurs cei 100 de kilometri în 13:34:08, un timp cu o oră, 57 de minute și două secunde mai bun decât precedentul record feminin menționat în relatările despre competiție: 15 ore, 31 de minute și 10 secunde, stabilit de australianca Julianne Young în 2012.
Maria Dănilă nu a câștigat doar clasamentul feminin, ci a încheiat pe primul loc și în clasamentul general al probei. Rezultatul este cu atât mai remarcabil cu cât alergarea pe continentul antarctic presupune adaptarea la temperaturi foarte scăzute, suprafețe înghețate și condiții dificile pentru efortul fizic de lungă durată.
Antarctic Ice Ultra 2026 se desfășoară în perioada 7-12 noiembrie, în regiunea Queen Maud Land din Antarctica de Est. Competiția include mai multe distanțe, de la 50 de kilometri până la 100 de mile.
„Am alergat pentru el”. Mesajul transmis după moartea tatălui
Dincolo de rezultatul sportiv, participarea Mariei Dănilă a avut și o semnificație personală. „Tatăl meu a murit în acest an, am alergat pentru el”, a spus sportiva după încheierea ultramaratonului.
Mesajul scurt, transmis după parcurgerea celor 100 de kilometri, a oferit o dimensiune emoțională victoriei. Pentru sportivă, cursa din Antarctica a fost nu doar o provocare fizică, ci și un mod de a păstra vie amintirea unei persoane importante din viața sa.
Maria Dănilă a urcat pe Everest, K2 și Kanchenjunga
Maria Dănilă are în palmares ascensiuni pe unii dintre cei mai înalți și dificili munți ai lumii. Printre vârfurile cucerite se numără Everest, cu o altitudine de 8.848 de metri, K2, de 8.611 metri, Kanchenjunga, de 8.586 de metri, și Annapurna, de 8.091 de metri.
Alpinista a urcat și pe Himlung Himal, Aconcagua, Kilimanjaro, Elbrus și Mont Blanc. De asemenea, a practicat escalada pe trasee tehnice de stâncă, atât în România, cât și în străinătate.
Victoria din Antarctica adaugă o nouă reușită unui palmares construit prin expediții montane și provocări sportive în condiții extreme.
Performanța Mariei Dănilă vine în aceeași ediție a Antarctic Ice Ultra în care alergătoarea canadiană Stephanie Case a devenit prima femeie care a terminat proba de 100 de mile, adică aproximativ 160,9 kilometri, în Antarctica. Case a încheiat cursa în 17 ore, 31 de minute și 39 de secunde.