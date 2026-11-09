Maria Dănilă a câștigat ultramaratonul de 100 km din Antarctica și a stabilit recordul feminin

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 9 nov. 2026, 21:20

Maria Dănilă, o alpinistă din România, a câștigat cursa de 100 de kilometri din cadrul competiției Antarctic Ice Ultra 2026, desfășurată pe continentul înghețat. Sportiva a încheiat traseul în 13 ore, 34 de minute și 8 secunde, devenind câștigătoarea clasamentului general și stabilind un nou record feminin al probei.

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