Doi foști sportivi de top din Grecia, anchetați într-un dosar uriaș de fraudă fiscală. Prejudiciu de peste 200 de milioane de euro

Un fost internațional grec de fotbal și o fostă vedetă a baschetului se numără printre persoanele vizate într-o amplă anchetă privind o presupusă rețea de evaziune fiscală din Grecia. Ancheta vizează peste 2.000 de companii care ar fi acumulat datorii uriașe către stat, prejudiciul estimat de autorități depășind 200 de milioane de euro.
Informațiile au fost anunțate marți de autoritățile elene, după ce, în cursul săptămânii trecute, 18 persoane au fost arestate. Printre suspecți se află avocați, contabili și proprietari de cluburi de noapte.
Pantelis Kafes și Panagiotis Liadelis, nume apărute în dosarul de fraudă fiscală
Potrivit documentelor judiciare făcute publice după primele arestări, ancheta îi vizează și pe fostul fotbalist internațional Pantelis Kafes, care a făcut parte din lotul Greciei la Campionatul European din 2004, câștigat de naționala elenă, precum și pe fostul baschetbalist Panagiotis Liadelis.
Numele celor doi apar în dosarul în care anchetatorii încearcă să stabilească modul în care ar fi funcționat rețeaua și cine ar fi avut un rol în activitățile suspectate. Autoritățile nu au prezentat însă, în informațiile comunicate public, toate detaliile privind presupusa implicare a fiecăruia.
Peste 2.000 de firme ar fi fost folosite pentru acumularea datoriilor către stat
Anchetatorii susțin că mecanismul ar fi presupus înființarea unor societăți comerciale care erau ulterior închise în momentul în care apăreau obligații fiscale importante. Astfel, companiile ar fi acumulat datorii către statul grec, fără ca acestea să mai fie achitate.
„Companiile au fost create şi apoi închise exact în momentul în care au fost acumulate datoriile către statul grec”, a declarat Constantia Dimoglidou, purtătoarea de cuvânt a poliției, pentru postul public de televiziune ERT.
Potrivit Autorității Independente pentru Venituri Publice (AADE), rețeaua ar fi avut legături cu peste 2.000 de afaceri, inclusiv cluburi de noapte din Salonic și din zona Halkidiki, una dintre destinațiile turistice cunoscute ale Greciei.
Manageri fictivi, inclusiv persoane bolnave de cancer, ar fi fost folosiți în schemă
Unul dintre aspectele investigate de autorități este recrutarea unor persoane care ar fi fost înregistrate drept administratori ai companiilor, fără să conducă în realitate activitatea acestora.
Printre cei folosiți în acest mecanism s-ar fi numărat și pacienți diagnosticați cu cancer. Unele dintre societățile comerciale ajungeau ulterior în faliment, lăsând în urmă obligații fiscale neachitate.
Ancheta urmărește să stabilească identitatea persoanelor care au organizat sistemul, rolul fiecărui suspect și traseul banilor proveniți din presupusele fraude.
Mandate internaționale de arestare pentru suspecții plecați din Grecia
Poliția elenă a anunțat că ar putea fi emise mandate internaționale de arestare pe numele unor persoane suspectate că au părăsit țara.
În cazul unora dintre persoanele deja reținute au fost formulate acuzații penale, printre care participarea la o organizație criminală și fraudarea statului grec.
Operațiunea face parte dintr-o investigație de amploare, care vizează destructurarea unei rețele de firme despre care autoritățile susțin că ar fi fost folosite pentru evitarea plății taxelor și impozitelor.
Ancheta este în desfășurare, iar acuzațiile urmează să fie analizate de autoritățile judiciare.