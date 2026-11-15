Incidente la meciul România – Polonia: 105 suporteri au fost duși la secțiile de poliție. 74 sunt cercetați penal

Scris de Iulian Budusan Publicat: 15 nov. 2026, 12:32

Incidentele produse la meciul de fotbal România – Polonia s-au soldat cu 105 persoane conduse la secțiile de poliție, în urma confruntărilor dintre suporterii echipei oaspete și forțele de ordine. Potrivit Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, 74 dintre acestea sunt cercetate pentru violențe împotriva forțelor de ordine.

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