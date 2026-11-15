Incidente la meciul România – Polonia: 105 suporteri au fost duși la secțiile de poliție. 74 sunt cercetați penal

Incidentele produse la meciul de fotbal România – Polonia s-au soldat cu 105 persoane conduse la secțiile de poliție, în urma confruntărilor dintre suporterii echipei oaspete și forțele de ordine. Potrivit Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, 74 dintre acestea sunt cercetate pentru violențe împotriva forțelor de ordine.
Potrivit informațiilor transmise de Jandarmeria Capitalei, incidentele au avut loc în momentul defluirii suporterilor polonezi din zona stadionului. Tensiunile au izbucnit pe fondul nemulțumirii acestora față de timpul de așteptare necesar pentru părăsirea perimetrului.
În timpul conflictului, unii dintre suporteri au folosit un extinctor și au aruncat cu garduri metalice în direcția jandarmilor. Pentru a restabili ordinea publică și a proteja persoanele prezente, forțele de ordine au intervenit cu substanțe iritant-lacrimogene.
105 persoane conduse la poliție după incidentele de la România – Polonia
În urma intervenției, 105 persoane au fost conduse la secțiile de poliție pentru identificare, verificări și stabilirea măsurilor legale.
Conform bilanțului prezentat de autorități:
74 de persoane sunt cercetate pentru infracțiunea prevăzută de art. 32 din Legea nr. 4/2004, care vizează opunerea cu violență față de forțele de ordine sau împiedicarea acestora să își exercite atribuțiile în contextul competițiilor sportive;
O persoană este cercetată pentru deținerea și folosirea fără drept a articolelor pirotehnice, faptă prevăzută de art. 37 alin. (2) din Legea nr. 126/1995;
25 de persoane nu au făcut obiectul unor măsuri legale, în urma verificărilor efectuate.
Ancheta continuă după incidentele de pe stadion
Polițiștii și jandarmii continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-au produs incidentele de la meciul România – Polonia.
Autoritățile urmează să dispună măsurile legale care se impun, în funcție de rezultatele verificărilor.