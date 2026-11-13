Măsuri sporite de securitate înaintea meciului România - Polonia

Este mobilizare de amploare în Centrul Vechi din Capitală. Jandarmii și polițiștii se pregătesc înaintea meciului de mâine dintre România și Polonia. Mii de străini vor veni pe Arena Națională să vadă meciul de fotbal. Atât în centrul Capitalei, cât și în alte zone foarte aglomerate vor fi prezente forțe de ordine.
Noi măsuri de securitate înaintea meciului de fotbal
Aproximativ 3.000 de polonezi sunt așteptați să sosească în România pentru a-și susține echipa națională.
Autoritățile s-au mobilizat pentru a asigura siguranța tuturor suporterilor români și polonezi.
Mii de suporteri sunt așteptați pe Arena Națională
Autoritățile din București au intensificat măsurile de securitate înaintea partidei de fotbal dintre România și Polonia, programată mâine pe Arena Națională. Jandarmii și polițiștii vor fi mobilizați atât în zona stadionului, cât și în Centrul Vechi și în alte puncte aglomerate ale Capitalei, unde sunt așteptați numeroși suporteri veniți din străinătate.
Aproximativ 3.000 de fani polonezi urmează să ajungă în România pentru a-și susține echipa națională. În aceste condiții, forțele de ordine pregătesc un dispozitiv special pentru prevenirea incidentelor și menținerea siguranței publice.
Jandarmii și polițiștii, mobilizați în Centrul Vechi și în zonele aglomerate
Pregătirile pentru meciul România – Polonia au început înaintea fluierului de start. În Centrul Vechi al Capitalei se desfășoară o mobilizare importantă a forțelor de ordine, având în vedere numărul mare de suporteri care ar putea ajunge în această zonă.
Polițiștii și jandarmii vor supraveghea principalele puncte de întâlnire ale fanilor, dar și spațiile publice în care se estimează că se vor aduna grupuri numeroase de persoane.
Măsurile vizează prevenirea eventualelor conflicte între suporteri, menținerea ordinii publice și intervenția rapidă în cazul unor incidente.
Aproximativ 3.000 de suporteri polonezi sunt așteptați în România
Partida dintre cele două reprezentative atrage un interes important din partea fanilor polonezi. Potrivit estimărilor, aproximativ 3.000 de cetățeni polonezi vor veni în Capitală pentru a-și încuraja naționala.
Prezența unui număr atât de mare de suporteri străini presupune măsuri suplimentare de supraveghere, în special în zonele turistice, în apropierea stadionului și în locurile frecventate de fanii celor două echipe.
Autoritățile urmăresc ca evenimentul sportiv să se desfășoare fără incidente, iar atât suporterii români, cât și cei polonezi să se poată bucura de meci în condiții de siguranță.