Portarul spaniol Robert Sánchez a distrus un Ferrari de 350.000 de euro

Portarul spaniol Robert Sánchez, împrumutat de Chelsea la Como, a fost implicat într-un accident spectaculos pe circuitul Nürburgring, din Germania. Fotbalistul a pierdut controlul unui Ferrari 488 Challenge Evo, evaluat la aproximativ 350.000 de euro, și a intrat într-o barieră de protecție.
Accidentul s-a produs în timpul unei sesiuni de condus organizate pe celebrul circuit german. Sánchez, în vârstă de 28 de ani, se afla la volanul bolidului când a ajuns în virajul Caracciola-Karussell și a lovit violent parapetul.
Martorii spun că fotbalistul avea viteză prea mare
Potrivit unui martor citat de presa britanică, portarul ar fi intrat în curbă cu aproximativ 110 km/h și nu a mai reușit să controleze mașina. Impactul a distrus aproape complet partea din față a Ferrari-ului, iar bucăți din caroserie s-au împrăștiat pe circuit.
Organizatorii au întrerupt sesiunea și au arborat steagul roșu pentru îndepărtarea resturilor și repararea barierei de protecție. Activitatea a fost reluată după aproximativ o oră.
Sánchez a ieșit singur din autoturism și nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.
Robert Sánchez, împrumutat de Chelsea la Como
Portarul spaniol participase la eveniment alături de șase prieteni. În acest sezon, el evoluează pentru formația italiană Como, unde a ajuns sub formă de împrumut de la Chelsea.
Nu este primul incident rutier în care este implicat fotbalistul. Presa britanică a relatat că, în aprilie, acesta a fost sancționat pentru depășirea limitei de viteză în comitatul Surrey.
De această dată, accidentul s-a încheiat fără victime, însă Ferrari-ul de sute de mii de euro a suferit avarii importante.