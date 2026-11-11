Portarul spaniol Robert Sánchez a distrus un Ferrari de 350.000 de euro

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 11 nov. 2026, 21:17

Portarul spaniol Robert Sánchez, împrumutat de Chelsea la Como, a fost implicat într-un accident spectaculos pe circuitul Nürburgring, din Germania. Fotbalistul a pierdut controlul unui Ferrari 488 Challenge Evo, evaluat la aproximativ 350.000 de euro, și a intrat într-o barieră de protecție.

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