Cristiano Ronaldo lansează primul serial TV: ce știm despre „Day 1s”

Cristiano Ronaldo își extinde activitatea dincolo de terenul de fotbal și intră în lumea producțiilor de televiziune. Starul portughez a anunțat că au început filmările pentru „Day 1s”, primul său serial TV. Fotbalistul va avea atât rolul de producător executiv, cât și o apariție în distribuție, într-o poveste inspirată de culisele fotbalului profesionist.
Anunțul a fost făcut miercuri, 11 noiembrie, printr-o postare pe Instagram, în care Ronaldo a publicat mai multe imagini de la începutul producției. „O veste interesantă! Producția primului meu serial TV, Day 1s, tocmai a început. Mai multe în curând!”, a transmis sportivul.
Proiectul este realizat prin UR Marv Studios, compania înființată de Cristiano Ronaldo împreună cu regizorul britanic Matthew Vaughn, cunoscut pentru filmele din seria „Kingsman”. Pentru fotbalist, „Day 1s” marchează o nouă etapă în activitățile sale de afaceri și divertisment.
Despre ce este serialul „Day 1s”
Acțiunea se desfășoară în lumea fotbalului britanic și urmărește activitatea unui agent sportiv influent, Stanley Dalton, interpretat de actorul Damian Lewis, cunoscut publicului din serialele „Homeland” și „Billions”.
Povestea este una fictivă și explorează universul negocierilor, transferurilor și relațiilor de putere din industria fotbalului. Ideea producției a fost dezvoltată împreună cu agentul sportiv Darren Dein, care are experiență directă în acest domeniu.
Din distribuție sunt așteptați să facă parte și fostul internațional francez Thierry Henry, precum și rapperul britanic Dave. Cristiano Ronaldo va apărea, la rândul său, în serial, însă rolul său nu a fost dezvăluit deocamdată.
Cristiano Ronaldo, debut într-un serial de ficțiune
Deși a mai apărut în producții audiovizuale, inclusiv în documentarul „Ronaldo”, lansat în 2015, și în proiecte despre viața partenerei sale, Georgina Rodríguez, „Day 1s” reprezintă prima sa experiență într-un serial de ficțiune.
Proiectul face parte din strategia prin care fotbalistul își dezvoltă afacerile în domenii diferite de sport. Parteneriatul cu Matthew Vaughn îi oferă acces la experiența unui regizor cu proiecte cunoscute la nivel internațional.
Deocamdată, producătorii nu au anunțat data lansării și nici platforma sau postul TV care va difuza serialul. Mai multe informații despre distribuție și rolurile personajelor urmează să fie comunicate pe măsură ce producția avansează.