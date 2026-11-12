Cristiano Ronaldo lansează primul serial TV: ce știm despre „Day 1s”

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 12 nov. 2026, 18:53

Cristiano Ronaldo își extinde activitatea dincolo de terenul de fotbal și intră în lumea producțiilor de televiziune. Starul portughez a anunțat că au început filmările pentru „Day 1s”, primul său serial TV. Fotbalistul va avea atât rolul de producător executiv, cât și o apariție în distribuție, într-o poveste inspirată de culisele fotbalului profesionist.

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