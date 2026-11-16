Publicat 16 nov. 2026, 22:35 Actualizat 16 nov. 2026, 22:38

Lumea culturismului românesc este în doliu după moartea lui Florin Vezeteu, antrenor emerit și unul dintre cei mai respectați promotori ai acestui sport. De-a lungul deceniilor, încă din anii '70, acesta a contribuit la formarea unor generații de sportivi și la dezvoltarea culturismului în România.

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