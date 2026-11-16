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Sport· 1 min citire
Doliu în lumea culturismului din România. A murit antrenorul care a format generații de campioni
Florin Vezeteu (foto: FB)
Publicat16 nov. 2026, 22:35
Actualizat16 nov. 2026, 22:38
Lumea culturismului românesc este în doliu după moartea lui Florin Vezeteu, antrenor emerit și unul dintre cei mai respectați promotori ai acestui sport. De-a lungul deceniilor, încă din anii '70, acesta a contribuit la formarea unor generații de sportivi și la dezvoltarea culturismului în România.
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