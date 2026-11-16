Nike înlocuiește Adidas în Liga Campionilor din 2027. Se încheie un parteneriat de 25 de ani

Publicat 16 nov. 2026, 16:17 Actualizat 16 nov. 2026, 16:22

Adidas pierde unul dintre cele mai importante contracte din fotbalul european. Nike va deveni furnizorul oficial al mingilor pentru competițiile masculine de club organizate de UEFA, începând cu sezonul 2027-2028, și va înlocui astfel rivalul german în Liga Campionilor, după un parteneriat care a început în 2001.

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