Nike înlocuiește Adidas în Liga Campionilor din 2027. Se încheie un parteneriat de 25 de ani

Adidas pierde unul dintre cele mai importante contracte din fotbalul european. Nike va deveni furnizorul oficial al mingilor pentru competițiile masculine de club organizate de UEFA, începând cu sezonul 2027-2028, și va înlocui astfel rivalul german în Liga Campionilor, după un parteneriat care a început în 2001.
Anunțul a fost făcut luni, 16 noiembrie 2026, de UC3, compania care gestionează drepturile comerciale ale competițiilor UEFA. Acordul este valabil pentru perioada 2027-2031 și marchează revenirea Nike pe scena Ligii Campionilor în calitate de furnizor al mingii oficiale.
Nike va furniza mingile pentru șase competiții UEFA
Contractul nu se limitează la Liga Campionilor. Începând din sezonul 2027-2028, Nike va furniza mingile oficiale pentru toate cele trei competiții masculine majore de club: UEFA Champions League, UEFA Europa League și UEFA Conference League.
Acordul include și Supercupa Europei, UEFA Youth League și UEFA Futsal Champions League. Este pentru prima dată când un singur producător va furniza mingile oficiale pentru toate cele trei competiții masculine principale ale UEFA.
Potrivit UC3, contractul a fost atribuit în urma unei licitații competitive, lansate în martie 2026 împreună cu agenția Relevent Football Partners. Compania americană a fost selectată pentru perioada 2027-2031.
Adidas pierde mingea-simbol a Ligii Campionilor
Pentru Adidas, schimbarea înseamnă încheierea unei colaborări începute în 2001. Timp de peste 25 de ani, producătorul german a furnizat mingea oficială a Ligii Campionilor, iar designul cu stele a devenit unul dintre cele mai recognoscibile simboluri ale fotbalului european.
Parteneriatul a fost prelungit în septembrie 2024, când UEFA a anunțat că Adidas va rămâne furnizorul mingilor pentru încă trei sezoane, până în 2027. În ianuarie 2026, compania a marcat 25 de ani de colaborare prin lansarea unei mingi aniversare, inspirată de primul model din celebra gamă Starball.
Mingea cu stele a însoțit unele dintre cele mai importante momente din istoria recentă a competiției, de la finala câștigată de Real Madrid în 2002, cu golul spectaculos al lui Zinedine Zidane, până la duelurile generațiilor Messi, Cristiano Ronaldo și ale noilor vedete ale fotbalului.
Cum se va schimba mingea Ligii Campionilor
UC3 a precizat că detaliile privind designul noilor mingi vor fi anunțate ulterior. Rămâne de văzut dacă Nike va păstra elementele vizuale consacrate de Adidas sau va propune o identitate grafică diferită.
Pentru Nike, contractul reprezintă o revenire într-o competiție în care a mai fost prezentă ca furnizor al mingii înainte de 2001. Compania americană a furnizat mingea Ligii Campionilor între 1997 și 2001, înainte ca Adidas să preia acest rol.