Fosta câștigătoare Champions League riscă până la 10 ani fără cupe europene. Ce se știe despre posibila sancțiune UEFA

Manchester City ar putea primi o interdicție de participare în cupele europene pentru o perioadă cuprinsă între șapte și zece ani, dacă verdictul privind încălcarea regulilor financiare este menținut la apel. Scenariul a fost prezentat de jurnalistul columbian César Augusto Londoño, însă informația despre o asemenea sancțiune UEFA rămâne, deocamdată, neconfirmată oficial în sursele consultate.
Clubul englez a contestat decizia comisiei independente care l-a găsit vinovat de 114 dintre cele 115 încălcări pentru care fusese investigat. Manchester City respinge acuzațiile și susține că verdictul conține erori de drept și de fapt.
Manchester City, în pericol să piardă accesul în Champions League
Într-o postare publicată pe platforma X, pe 15 octombrie, César Augusto Londoño a susținut că UEFA ar pregăti o măsură care ar putea scoate Manchester City din toate competițiile europene pentru șapte până la zece ani, în eventualitatea unui apel pierdut.
O asemenea interdicție ar viza participarea în Champions League, Europa League și Conference League. Totuși, durata și aplicarea unei eventuale sancțiuni europene nu trebuie confundate cu o decizie deja anunțată de UEFA.
Separat, procedura disciplinară din Anglia continuă. Premier League a precizat că stabilirea pedepsei va face obiectul unei audieri distincte, după verdictul asupra încălcărilor regulamentare.
Ce a constatat comisia în dosarul financiar al lui Manchester City
Potrivit comunicatului publicat de Premier League la 29 septembrie, comisia independentă a constatat abateri financiare grave în cele nouă sezoane cuprinse între 2009/2010 și 2017/2018. Concluziile vizează contracte comerciale care nu reflectau înțelegerile reale dintre părți și mecanisme prin care clubul și-ar fi majorat artificial veniturile și diminuat cheltuielile raportate.
Efectul cumulat al acestor mecanisme a depășit 900 de milioane de lire sterline, potrivit comisiei. Aceasta a stabilit că situațiile financiare prezentate nu reflectau corect finanțele clubului și că informațiile reale au fost ascunse auditorilor și organismelor de reglementare din fotbal.
Dosarul include și încălcări ale obligațiilor de cooperare cu ancheta Premier League. Investigația a început în decembrie 2018, iar sesizarea comisiei independente a avut loc în februarie 2023.
Ce sancțiuni poate primi Manchester City în Anglia
Regulamentul Premier League permite aplicarea unor amenzi, depunctări și a altor sancțiuni sportive. În comunicatul privind verdictul, liga engleză a subliniat că pedeapsa urma să fie stabilită separat, fără să anunțe o sancțiune concretă.
În relatările despre dosar au fost invocate inclusiv o depunctare severă sau excluderea din prima ligă. Aceste variante reprezintă însă posibile consecințe ale procedurii, nu măsuri deja aplicate clubului. Manchester City a depus apel și continuă să își susțină nevinovăția.
Precedentul din 2020: suspendarea UEFA anulată la TAS
Manchester City a mai primit o interdicție de participare în competițiile europene în 2020. Atunci, UEFA a decis suspendarea clubului pentru două sezoane, într-un dosar referitor la veniturile din sponsorizări raportate pentru perioada 2012–2016.
Clubul a contestat măsura la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, care a anulat ulterior interdicția. Precedentul nu stabilește rezultatul actualei proceduri, dar arată de ce trebuie diferențiate verdictul inițial, apelul și sancțiunea care rămâne în vigoare la finalul procesului.