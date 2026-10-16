Fosta câștigătoare Champions League riscă până la 10 ani fără cupe europene. Ce se știe despre posibila sancțiune UEFA

Scris de Darius Stănescu Publicat: 16 oct. 2026, 09:45

Manchester City ar putea primi o interdicție de participare în cupele europene pentru o perioadă cuprinsă între șapte și zece ani, dacă verdictul privind încălcarea regulilor financiare este menținut la apel. Scenariul a fost prezentat de jurnalistul columbian César Augusto Londoño, însă informația despre o asemenea sancțiune UEFA rămâne, deocamdată, neconfirmată oficial în sursele consultate.

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