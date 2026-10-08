FRF îl susține pe Aleksander Čeferin pentru al patrulea mandat la conducerea UEFA

Scris de Darius Stănescu Publicat: 8 oct. 2026, 20:06

Federația Română de Fotbal și-a reconfirmat sprijinul pentru Aleksander Čeferin, după ce acesta și-a anunțat joi, 8 octombrie, candidatura pentru un al patrulea mandat de președinte al UEFA. Alegerile sunt programate pe 22 aprilie 2027, la Congresul UEFA de la Astana, în Kazahstan.

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