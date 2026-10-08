FRF îl susține pe Aleksander Čeferin pentru al patrulea mandat la conducerea UEFA

Federația Română de Fotbal și-a reconfirmat sprijinul pentru Aleksander Čeferin, după ce acesta și-a anunțat joi, 8 octombrie, candidatura pentru un al patrulea mandat de președinte al UEFA. Alegerile sunt programate pe 22 aprilie 2027, la Congresul UEFA de la Astana, în Kazahstan.
Anunțul candidaturii a fost făcut la Berlin, în cadrul UEFA Top Executive Meeting. Reuniunea îi aduce împreună pe președinții și secretarii generali ai federațiilor europene, precum și pe reprezentanții UEFA, pentru discuții privind direcțiile strategice ale fotbalului european.
FRF a decis din mai să susțină un nou mandat al lui Čeferin
Potrivit unui comunicat al Federației Române de Fotbal, susținerea pentru un nou mandat al actualului președinte UEFA a fost aprobată încă din luna mai. Decizia a fost luată prin votul unanim al Comitetului Executiv al FRF.
Poziția reafirmată joi de federație confirmă astfel sprijinul stabilit înainte ca Aleksander Čeferin să își anunțe oficial candidatura.
Răzvan Burleanu: „A reușit să construiască consens și unitate”
Prezent la reuniunea din capitala Germaniei, președintele FRF, Răzvan Burleanu, a evidențiat capacitatea lui Čeferin de a menține unitatea fotbalului european în perioade dificile.
„Aleksander Čeferin a reușit să construiască consens și unitate în contexte dificile pentru fotbalul european și internațional, proiectând o dezvoltare sustenabilă la nivelul UEFA care astăzi este un element de referință în guvernanța sportivă”, a declarat Burleanu.
Șeful FRF a descris susținerea pentru actualul președinte UEFA drept un vot de încredere în activitatea și direcția promovate de acesta.
„Susținerea FRF pentru Președintele UEFA este un vot de încredere firesc pentru un lider care a demonstrat că poate proteja valorile fundamentale ale fotbalului și că poate întări încrederea într-un viitor mai bun pentru acest sport”, a adăugat Răzvan Burleanu.
Alegerile pentru președinția UEFA, programate în aprilie 2027
Votul pentru conducerea UEFA va avea loc în cadrul Congresului din 22 aprilie 2027. Evenimentul va fi găzduit de Astana, capitala Kazahstanului, unde candidatura lui Aleksander Čeferin pentru un al patrulea mandat va fi supusă votului.