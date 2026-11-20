Publicat 20 nov. 2026, 19:17 Sursă Realitatea.Net, news.ro

Fostul fotbalist Gabriel Tamaş, care a fost reţinut joi, după ce a lovit alţi doi bărbaţi, pe o stradă din Capitală, a fost plasat de magistraţi în arest la domiciliu, a transmis Poliţia Capitalei. Cercetările sunt continuate de poliţişti din cadrul Secţiei 27 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, pentru lovire sau alte violenţe.

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