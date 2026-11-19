Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) este vizată de o sesizare adresată Federației Române de Fotbal și Direcției Naționale Anticorupție. Documentul reclamă presupuse nereguli la examenele de promovare pentru Liga 2 și Liga 3, organizate în septembrie 2026. Semnatarii susțin că notele unor arbitri ar fi fost modificate după corectarea lucrărilor, iar schimbările le-ar fi permis acestora să promoveze.
În sesizare sunt menționate numele unor oficiali din arbitrajul românesc, printre care Sebastian Colțescu, Augustus Constantin, Adrian Comănescu, Octavian Șovre, Marcel Savaniu și Vasile Marinescu.
Trei arbitri ar fi primit note mai mari după examen
Potrivit documentului publicat de GOLAZO.ro, examenele de promovare s-ar fi desfășurat în zilele de 22 și 23 septembrie. Autorii sesizării reclamă că notele comunicate candidaților în sala de examen ar fi fost diferite de cele afișate ulterior pe site-ul CCA.
Sunt indicate trei cazuri concrete:
Mihai Ștefano, din București, ar fi primit inițial nota 6,00, dar în rezultatele publicate online ar fi apărut cu 8,00;
Raul Cupu, din Brașov, ar fi avut nota 6,50 în sala de examen, ulterior fiind trecut cu 8,00;
Costin Marinoiu, din Vâlcea, ar fi obținut inițial 8,00, însă nota publicată ulterior ar fi fost 9,50.
Semnatarii susțin că cei trei arbitri fac parte din programul „Next Generation” și că majorările de punctaj le-ar fi asigurat promovarea.
Sebastian Colțescu și alți oficiali, nominalizați în document
Una dintre acuzațiile cele mai grave îl vizează pe Sebastian Colțescu. Autorii sesizării susțin că acesta ar fi intervenit în favoarea lui Mihai Ștefano, inclusiv în legătură cu recorectarea lucrării.
În document apar și numele lui Adrian Comănescu, Octavian Șovre, Augustus Constantin, Marcel Savaniu și Vasile Marinescu. Semnatarii reclamă presupuse relații de influență și decizii care ar fi favorizat anumiți candidați.
Până la publicarea informațiilor consultate, nu era prezentată o reacție oficială a Comisiei Centrale a Arbitrilor la acuzațiile din sesizare.
Acuzații privind baremul și retragerea documentelor de pe site
Autorii documentului contestă și modul în care ar fi fost corectate testele-grilă. Aceștia susțin că CCA ar fi invocat existența a două întrebări cu probleme de formulare, însă majorările reclamate în cazul celor trei arbitri ar echivala cu punctajul pentru trei sau patru răspunsuri corecte.
Sesizarea ridică astfel întrebări despre modul în care au fost recalculate notele și dacă aceleași reguli au fost aplicate tuturor candidaților.
O altă problemă semnalată este dispariția de pe site-ul CCA a informațiilor despre examene, inclusiv a rezultatelor, grilelor și comunicărilor. Semnatarii consideră că această situație afectează transparența procesului și solicită clarificări.
Documentul reclamă și posibile nereguli legate de testele fizice și de delegarea unor arbitri la meciuri, în pofida unor presupuse rezultate necorespunzătoare la probele de pregătire.
Ce solicită autorii sesizării
Semnatarii cer Federației Române de Fotbal să intervină, să dispună o anchetă internă prin Departamentul de Integritate și să analizeze posibilitatea anulării examenelor de promovare pentru Liga 2 și Liga 3. De asemenea, solicită schimbarea conducerii CCA.
În document este anunțată demararea procedurilor legale pentru sesizarea DNA cu privire la presupuse fapte de fraudă, vicierea unui concurs și corupție. Acuzațiile trebuie verificate de instituțiile competente, iar responsabilitatea persoanelor nominalizate nu poate fi stabilită decât în urma procedurilor legale.
Scandalul readuce în atenție problemele privind organizarea examenelor de promovare a arbitrilor. În octombrie, mai multe publicații au relatat despre diferențele reclamate între notele comunicate în sală și cele afișate ulterior, iar CCA a fost criticată și pentru erorile apărute în grilele de examinare.