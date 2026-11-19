Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 19 nov. 2026, 14:56

Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) este vizată de o sesizare adresată Federației Române de Fotbal și Direcției Naționale Anticorupție. Documentul reclamă presupuse nereguli la examenele de promovare pentru Liga 2 și Liga 3, organizate în septembrie 2026. Semnatarii susțin că notele unor arbitri ar fi fost modificate după corectarea lucrărilor, iar schimbările le-ar fi permis acestora să promoveze.

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