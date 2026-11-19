Fostul fundaș Gabi Tamaș a ajuns la Poliție, după ce a fost implicat într-un conflict cu doi bărbați în Centrul Vechi al Capitalei. Incidentul s-ar fi produs în noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 03:00, pe fondul consumului de alcool. În acest caz, polițiștii au deschis cercetări din oficiu pentru lovire, deși persoanele implicate nu au depus plângere.
Fostul internațional român, în vârstă de 43 de ani, care ocupă în prezent funcția de manager executiv la ASA Târgu Mureș, ar fi intrat într-un conflict cu doi bărbați, cu vârste de aproximativ 30 de ani. În urma incidentului, Tamaș a fost condus la o secție de Poliție din București pentru clarificarea împrejurărilor în care s-a produs incidentul.
Polițiștii au deschis cercetări din oficiu pentru lovire
Cei doi bărbați au refuzat să depună plângere la momentul respectiv și nu au dorit nici să fie transportați la spital. Cu toate acestea, polițiștii au început verificările din oficiu pentru a stabili exact ce s-a întâmplat și care au fost împrejurările în care a izbucnit conflictul.
Gabi Tamaș nu a oferit încă un punct de vedere
Până în momentul publicării acestei știri, fostul internațional nu a putut fi contactat pentru a oferi un punct de vedere cu privire la cele întâmplate.
Nu este pentru prima dată când Gabi Tamaș ajunge în atenția publică în urma unor episoade controversate. De-a lungul anilor, fostul fundal a vorbit deschis despre excesele din perioada în care evolua în străinătate, inclusiv despre consumul de alcool.
Acesta a povestit în trecut despre petrecerile la care participa în perioada în care juca în Rusia, la Spartak Moscova, recunoscând că stilul de viață din acea perioadă i-ar fi putut afecta serios cariera.
După aproximativ un an petrecut la formația rusă, Tamaș a solicitat să fie împrumutat la un alt club, considerând că nu mai putea continua în același ritm.