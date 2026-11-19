Publicat 19 nov. 2026, 09:56 Actualizat 19 nov. 2026, 09:57

Fostul fundaș Gabi Tamaș a ajuns la Poliție, după ce a fost implicat într-un conflict cu doi bărbați în Centrul Vechi al Capitalei. Incidentul s-ar fi produs în noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 03:00, pe fondul consumului de alcool. În acest caz, polițiștii au deschis cercetări din oficiu pentru lovire, deși persoanele implicate nu au depus plângere.

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