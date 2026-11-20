Publicat 20 nov. 2026, 07:19 Actualizat 20 nov. 2026, 07:21 Sursă Realitatea PLUS

Gabi Tamaș a fost reținut pentru 24 de ore, după scandalul violent din Centrul Vechi al Capitalei, în care ar fi agresat doi bărbați. Fostul internațional român urmează să fie prezentat vineri, 20 noiembrie, în fața magistraților, după ce presupusele victime au decis să depună plângeri penale împotriva sa, conform Realitatea PLUS.

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