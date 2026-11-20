Gabi Tamaș a fost reținut pentru 24 de ore, după scandalul violent din Centrul Vechi al Capitalei, în care ar fi agresat doi bărbați. Fostul internațional român urmează să fie prezentat vineri, 20 noiembrie, în fața magistraților, după ce presupusele victime au decis să depună plângeri penale împotriva sa, conform Realitatea PLUS.
Situația fostului fotbalist s-a complicat joi seară, când a fost adus din nou la Secția 27 de Poliție din București, în baza unui mandat de aducere. După aproximativ două ore de audieri, anchetatorii au decis să îl rețină pentru 24 de ore. Tamaș este cercetat pentru lovire sau alte violențe, iar magistrații urmează să decidă dacă se impune luarea unei noi măsuri preventive.
Gabi Tamaș, reținut după ce doi bărbați au depus plângeri penale
Incidentul care l-a adus pe fostul internațional în atenția anchetatorilor s-a petrecut în dimineața zilei de 18 noiembrie, în jurul orei 03:30, pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei. Potrivit informațiilor transmise de Poliția Capitalei, Tamaș ar fi intrat într-un conflict cu doi bărbați, în vârstă de 33 și 38 de ani, iar disputa ar fi degenerat într-o altercație fizică.
La momentul intervenției polițiștilor, cei doi bărbați au refuzat să fie transportați la spital și au transmis că nu doresc să formuleze plângeri penale. Ulterior, însă, aceștia s-au răzgândit și au sesizat oficial autoritățile. În urma administrării probelor, fostul fotbalist a fost adus din nou la audieri, iar anchetatorii au dispus reținerea sa pentru 24 de ore.
Potrivit informațiilor apărute în presă, anchetatorii ar putea solicita arestarea preventivă a fostului fotbalist. Poliția nu a precizat însă, în comunicatul oficial, ce măsură preventivă va fi cerută instanței.
Fostul fotbalist a fost încătușat și amendat cu 2.000 de lei
La sosirea echipajelor de poliție, conflictul era deja în desfășurare, iar oamenii legii au încercat să stabilească ce se întâmplase. Potrivit autorităților, Gabi Tamaș a avut un comportament recalcitrant, a refuzat să coopereze și nu a respectat indicațiile agenților. Din acest motiv, polițiștii l-au încătușat și l-au condus la secție pentru verificări.
Fostul internațional prezenta și o vânătaie la nivelul feței, motiv pentru care polițiștii au solicitat intervenția unui echipaj medical. Tamaș a refuzat însă să fie transportat la spital. În urma incidentului, acesta a primit și o amendă de 2.000 de lei pentru încălcarea normelor privind ordinea și liniștea publică.
După primele audieri, fostul fotbalist fusese lăsat să plece, însă scandalul din Centrul Vechi a căpătat o nouă dimensiune odată cu depunerea plângerilor penale. Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 27, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.
Gabi Tamaș a mai avut probleme cu poliția
Nu este prima dată când Gabi Tamaș ajunge în atenția autorităților în urma unui incident petrecut în afara terenului de fotbal. În 2013, fostul fundaș al echipei naționale a fost implicat într-un scandal în București, după ce a spart geamul de la intrarea unui bloc. Atunci, incidentul s-a încheiat cu intervenția polițiștilor, care l-au dus la secție.
În vârstă de 43 de ani, Gabi Tamaș s-a retras din activitatea de fotbalist profesionist și ocupă în prezent funcția de manager executiv al clubului ASA Târgu Mureș. De această dată, situația sa este analizată într-un dosar penal, iar decizia privind o eventuală măsură preventivă urmează să fie luată de magistrați.