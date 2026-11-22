Doliu în fotbalul românesc. Dudu Georgescu, unul dintre cei mai mari atacanți din istoria României și o adevărată legendă a clubului Dinamo București, a murit la vârsta de 76 de ani. Fostul internațional s-a stins din viață în Canada, țara în care locuia de mai mulți ani. Vestea morții sale a fost confirmată de interpretul de muzică populară Gheorghe Turda, care a dezvăluit că fostul fotbalist a fost găsit fără viață în apartamentul în care stătea cu chirie.
Dudu Georgescu a fost găsit mort în locuința sa din Canada
Fotbalul românesc pierde una dintre cele mai importante figuri ale sale. Dudu Georgescu, atacantul care a scris istorie în tricoul lui Dinamo și a reușit performanțe remarcabile la nivel european, a încetat din viață la 76 de ani, departe de România. Fostul mare fotbalist locuia de mai mulți ani în Canada, într-un apartament închiriat de la un prieten al interpretului Gheorghe Turda. Artistul a confirmat decesul și a povestit că Dudu Georgescu a fost găsit fără viață în locuință.
Dudu Georgescu, dublu câștigător al Ghetei de Aur. Performanțele care l-au făcut celebru
Născut pe 1 septembrie 1950, la București, Dudu Georgescu și-a început cariera la Progresul București, echipă pentru care a debutat în prima divizie în 1969. A evoluat ulterior la CSM Reșița, înainte de a ajunge, în 1973, la Dinamo, clubul alături de care avea să cunoască cele mai importante succese. În cei zece ani petrecuți în Ștefan cel Mare, atacantul a câștigat patru titluri de campion al României și o Cupă a României. A înscris 207 goluri în 260 de meciuri de campionat pentru Dinamo, devenind cel mai bun marcator din istoria clubului.
Performanțele sale au depășit însă granițele României. În 1975 și 1977, Dudu Georgescu a câștigat Gheata de Aur a Europei, trofeu acordat celui mai bun marcator din campionatele europene. Au fost două realizări extraordinare pentru fotbalul românesc, care i-au adus recunoaștere internațională. În 1977, atacantul s-a clasat pe locul al nouălea în ierarhia Balonului de Aur, confirmându-și locul printre cei mai apreciați fotbaliști ai acelei perioade.
Recordul lui Dudu Georgescu, neatins în fotbalul românesc
Dudu Georgescu a rămas în istoria primei ligi din România drept cel mai bun marcator din toate timpurile. În 371 de partide disputate în campionatul intern, fostul atacant a înscris 252 de goluri, un record care nu a fost depășit. Și la echipa națională a României a avut o contribuție importantă. A îmbrăcat de 40 de ori tricoul primei reprezentative și a marcat 21 de goluri, fiind unul dintre atacanții importanți ai generației sale.
Dezamăgirea trăită după despărțirea de Dinamo și amintirea lui Mircea Lucescu
Deși a avut o carieră impresionantă la Dinamo, relația lui Dudu Georgescu cu fostul său club nu a fost lipsită de momente dificile. Într-un interviu acordat în noiembrie 2019, fostul atacant vorbea cu amărăciune despre încercarea nereușită de a reveni în cadrul echipei pentru care scrisese istorie.
În aprilie 2026, după moartea lui Mircea Lucescu, fostul său coleg de la Dinamo, Dudu Georgescu a transmis o scrisoare emoționantă în care și-a amintit de legătura dintre ei și de rolul pe care Lucescu l-a avut în cariera sa. Fostul atacant mărturisea atunci că acesta însemnase totul pentru el ca fotbalist. Ultimul interviu al lui Dudu Georgescu a fost acordat în septembrie 2020, cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani.