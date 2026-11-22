Scris de Mădălina Cristea Publicat: 22 nov. 2026, 11:22

Doliu în fotbalul românesc. Dudu Georgescu, unul dintre cei mai mari atacanți din istoria României și o adevărată legendă a clubului Dinamo București, a murit la vârsta de 76 de ani. Fostul internațional s-a stins din viață în Canada, țara în care locuia de mai mulți ani. Vestea morții sale a fost confirmată de interpretul de muzică populară Gheorghe Turda, care a dezvăluit că fostul fotbalist a fost găsit fără viață în apartamentul în care stătea cu chirie.

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