Publicat 21 nov. 2026, 08:14 Sursă Realitatea PLUS

Gabi Tamaș a ajuns din nou în atenția polițiștilor, după un scandal violent petrecut în Centrul Vechi al Capitalei. Fostul internațional a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile, fiind acuzat că ar fi agresat doi bărbați. Nu este însă prima dată când Tamaș are probleme cu legea. De-a lungul carierei, fostul fundaș a fost implicat în mai multe incidente controversate, de la scandaluri în cantonamente și excluderea din echipa națională până la distrugerea unei uși de bloc și arestarea în Israel pentru conducere sub influența alcoolului, conform Realitatea PLUS.

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