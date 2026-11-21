Gabi Tamaș a ajuns din nou în atenția polițiștilor, după un scandal violent petrecut în Centrul Vechi al Capitalei. Fostul internațional a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile, fiind acuzat că ar fi agresat doi bărbați. Nu este însă prima dată când Tamaș are probleme cu legea. De-a lungul carierei, fostul fundaș a fost implicat în mai multe incidente controversate, de la scandaluri în cantonamente și excluderea din echipa națională până la distrugerea unei uși de bloc și arestarea în Israel pentru conducere sub influența alcoolului, conform Realitatea PLUS.
În ultimii ani, Tamaș a atras atenția și într-o ipostază diferită, după ce a participat la Asia Express alături de Dan Alexa. Cei doi foști fotbaliști au câștigat competiția în 2025, iar momentele lor din emisiune au devenit populare în rândul telespectatorilor. La numai un an de la această victorie, numele fostului internațional revine în prim-plan în urma unui nou dosar penal.
Gabi Tamaș, arest la domiciliu după scandalul din Centrul Vechi
Cel mai recent incident în care a fost implicat fostul fotbalist s-a petrecut în dimineața zilei de 18 noiembrie 2026, în jurul orei 03:30, pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei. Potrivit Poliției Capitalei, Tamaș ar fi intrat într-un conflict cu doi bărbați, în vârstă de 33 și 38 de ani, pe care i-ar fi agresat fizic. Polițiștii au intervenit după un apel la 112, însă fostul internațional ar fi refuzat să coopereze cu agenții și nu ar fi respectat indicațiile acestora. Tamaș a fost încătușat și dus la secție, unde a primit o amendă de 2.000 de lei pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.
Ulterior, cei doi bărbați au depus plângeri penale, iar fostul fotbalist a fost reținut pentru 24 de ore. Vineri, 20 noiembrie, Gabi Tamaș a fost plasat în arest la domiciliu, în urma deciziei magistraților. Acesta este cercetat pentru lovire sau alte violențe.
Scandalul din 2013. Gabi Tamaș a spart ușa unui bloc din București
Unul dintre cele mai cunoscute incidente din trecutul lui Gabi Tamaș a avut loc în dimineața zilei de 31 mai 2013. Aflat în București, fostul internațional, care consumase alcool, a spart ușa de la intrarea unui bloc de pe Bulevardul Iancu de Hunedoara.
Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere ale imobilului. În imagini, fotbalistul putea fi văzut lovind cu picioarele ușa de termopan, până când a reușit să intre în clădire. Ulterior, acesta a urcat până la primul etaj, unde s-a întins în fața unui apartament. Incidentul a provocat intervenția polițiștilor, care l-au dus pe Tamaș la audieri. Fostul fundaș a fost cercetat pentru distrugere și tulburarea ordinii publice, iar procurorii i-au interzis să părăsească România timp de 30 de zile.
Imaginile din acea dimineață au devenit virale, iar episodul a rămas unul dintre cele mai mediatizate scandaluri în care a fost implicat fostul internațional.
Probleme disciplinare la Dinamo și excluderea din echipa națională
Gabi Tamaș a avut parte de incidente controversate și în perioada în care evolua la cel mai înalt nivel. În februarie 2009, pe când era legitimat la Dinamo București, fotbalistul a fost trimis la echipa a doua după ce a consumat alcool în cantonamentul din Antalya și a provocat un scandal.
Decizia a fost luată de conducerea clubului, care a considerat că jucătorul încălcase regulile de disciplină. La acea vreme, Tamaș era unul dintre fotbaliștii importanți ai echipei și era convocat frecvent la naționala României. Doi ani mai târziu, în august 2011, fostul fundaș a fost implicat într-un alt scandal, de această dată alături de Adrian Mutu. Cei doi au părăsit cantonamentul echipei naționale înaintea meciului amical cu San Marino și au petrecut într-un club de noapte.
Selecționerul Victor Pițurcă a decis să îi excludă din lot, iar incidentul a provocat numeroase reacții în lumea fotbalului românesc. Tamaș și Mutu erau doi dintre cei mai experimentați jucători ai naționalei la momentul respectiv.
Gabi Tamaș, arestat în Israel după ce a fost prins băut la volan
Un alt episod grav s-a petrecut în martie 2019, când Gabi Tamaș evolua pentru Hapoel Haifa, în Israel. Fotbalistul a fost oprit de polițiști după ce a fost surprins conducând cu aproximativ 205 kilometri pe oră, sub influența alcoolului. Testele efectuate atunci au indicat o concentrație de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat, de aproximativ trei ori mai mare decât limita legală din Israel. Tamaș a fost arestat și a petrecut mai multe zile în detenție, înainte de a fi plasat în arest la domiciliu.
Incidentul a avut un impact important asupra carierei sale în Israel și a fost intens mediatizat atât în presa locală, cât și în România. Ulterior, fostul internațional a povestit în mai multe interviuri despre perioada petrecută în detenție.
De la scandaluri la câștigarea Asia Express alături de Dan Alexa
În 2025, Gabi Tamaș a revenit în atenția publicului într-un context diferit, după ce a participat alături de fostul fotbalist și antrenor Dan Alexa la reality-show-ul Asia Express, difuzat de Antena 1. Cei doi au format una dintre echipele apreciate ale sezonului, fiind remarcați pentru umorul lor, reacțiile spontane și felul în care au trecut peste probele dificile. Prietenia dintre Tamaș și Alexa a fost unul dintre elementele care au atras atenția telespectatorilor.
În finala din noiembrie 2025, cei doi au reușit să câștige competiția și premiul de 35.000 de euro. Victoria le-a adus numeroase felicitări și reacții din partea publicului, după un sezon în care au trecut prin mai multe țări asiatice, inclusiv Coreea de Sud.