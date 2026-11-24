Transmisiunile televizate ale curselor de Formula 1 vor aduce o schimbare importantă începând cu sezonul 2027. Fanii vor putea urmări nu doar viteza monoposturilor, timpii pe tur și informațiile tehnice, ci și date despre reacțiile organismului piloților în timpul competiției. Formula 1 a încheiat un parteneriat pe patru ani cu compania WHOOP, specializată în tehnologie purtabilă pentru monitorizarea sănătății și a performanței fizice.
Prin intermediul unor dispozitive purtate pe braț, datele fiziologice ale piloților participanți vor putea fi integrate în transmisiunile TV, oferind publicului o perspectivă nouă asupra efortului depus în cockpit. Tehnologia va fi folosită și în conținutul digital și pe platformele de socializare ale competiției.
Pulsul piloților, afișat în timpul curselor de Formula 1
Parteneriatul dintre Formula 1 și WHOOP a fost anunțat pe 18 noiembrie 2026, înaintea Marelui Premiu de la Las Vegas. Începând cu sezonul următor, informațiile fiziologice colectate de la piloții care participă la program vor putea apărea în grafice și suprapuneri vizuale în timpul transmisiunilor.
Printre indicatorii pe care dispozitivele WHOOP îi pot monitoriza se numără ritmul cardiac și variabilitatea ritmului cardiac. Compania urmărește, de asemenea, parametri legați de somn, recuperare și efort fizic. Nu toate aceste informații vor fi însă afișate în direct. Formula 1 nu a precizat încă lista exactă a indicatorilor care vor ajunge pe ecranele telespectatorilor.
Potrivit anunțului oficial, scopul este ca publicul să înțeleagă mai bine ce se întâmplă cu organismul unui pilot în momentele solicitante ale unei curse: la start, în timpul depășirilor sau pe ultimele tururi, când concentrarea și efortul fizic sunt esențiale.
Cum vor purta piloții dispozitivele de monitorizare
Dispozitivele WHOOP vor fi purtate pe partea superioară a brațului, sub o manșetă special concepută, rezistentă la foc. Soluția a fost aleasă pentru a permite monitorizarea în timpul cursei, fără ca dispozitivul să interfereze cu echipamentul de protecție.
Federația Internațională a Automobilului (FIA) a aprobat utilizarea acestui tip de dispozitiv în competiție. Marele Premiu de la Las Vegas din noiembrie 2026 a fost prima etapă în care piloților li s-a permis să concureze purtând aceste dispozitive.
Numărul exact al piloților care vor participa la program în 2027 nu a fost anunțat. Formula 1 și WHOOP urmează să stabilească participarea împreună cu sportivii, iar datele care vor fi făcute publice vor fi selectate în colaborare cu aceștia.
Lewis Hamilton folosește deja tehnologia WHOOP
Parteneriatul extinde o colaborare existentă între compania americană și Scuderia Ferrari. Lewis Hamilton a declarat că folosește dispozitivele WHOOP de mai mulți ani pentru a-și înțelege mai bine organismul, recuperarea și pregătirea fizică.
Pilotul britanic a salutat posibilitatea ca telespectatorii să vadă o parte dintre datele care reflectă efortul depus de sportivi în timpul curselor. Și Charles Leclerc se numără printre piloții Ferrari care utilizează deja această tehnologie.
Pentru Formula 1, noua colaborare reprezintă o modalitate de a aduce în prim-plan dimensiunea fizică a sportului. Deși publicul are acces la numeroase informații despre monoposturi, pneuri, combustibil și telemetrie, efortul organismului pilotului a fost mai greu de urmărit în timp real.
Datele vor fi folosite și pentru F1 Academy
Acordul nu se limitează la campionatul principal. WHOOP va deveni partener oficial și al F1 Academy, competiția dedicată dezvoltării pilotelor și promovării femeilor în motorsport.
Compania va contribui la realizarea unor materiale despre pregătirea fizică, recuperarea și performanța participantelor. Vor exista, de asemenea, activări în zonele dedicate fanilor la mai multe Mari Premii și conținut special pentru platformele digitale.
Stefano Domenicali, președintele și directorul executiv al Formula 1, a declarat că parteneriatul va permite publicului să înțeleagă mai bine solicitările fizice și mentale la care sunt supuși piloții.
Ce nu se știe încă despre noile transmisiuni
Deși schimbarea a fost confirmată oficial, mai multe detalii tehnice nu au fost încă făcute publice. Formula 1 nu a anunțat câți piloți vor furniza date, ce valori exacte vor apărea pe ecran și cât de des vor fi actualizate graficele.
De asemenea, nu au fost prezentate toate regulile privind accesul la informațiile colectate și modul în care acestea vor fi gestionate. Comunicatul oficial precizează însă că informațiile selectate pentru transmisiuni vor fi prezentate în colaborare cu piloții participanți.
Parteneriatul dintre Formula 1 și WHOOP se va desfășura pe o perioadă de patru ani. Dacă planul va fi implementat conform calendarului anunțat, sezonul 2027 va marca începutul unei noi etape în transmisiunile TV, în care telespectatorii vor putea urmări nu doar performanța mașinilor, ci și reacția corpului celor aflați la volan.