Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 24 nov. 2026, 09:44

Transmisiunile televizate ale curselor de Formula 1 vor aduce o schimbare importantă începând cu sezonul 2027. Fanii vor putea urmări nu doar viteza monoposturilor, timpii pe tur și informațiile tehnice, ci și date despre reacțiile organismului piloților în timpul competiției. Formula 1 a încheiat un parteneriat pe patru ani cu compania WHOOP, specializată în tehnologie purtabilă pentru monitorizarea sănătății și a performanței fizice.

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