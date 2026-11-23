Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 23 nov. 2026, 12:01

Dudu Georgescu, unul dintre cei mai prolifici atacanți din istoria fotbalului românesc și dublu câștigător al Ghetei de Aur, s-a stins din viață la 76 de ani, în Canada, țara în care se stabilise de mai mulți ani. În urma sa rămân recorduri greu de egalat, amintirea unei perioade de glorie la Dinamo și povestea unui om despre care familia spune că a rămas modest, în ciuda performanțelor extraordinare.

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