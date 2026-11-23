Dudu Georgescu, unul dintre cei mai prolifici atacanți din istoria fotbalului românesc și dublu câștigător al Ghetei de Aur, s-a stins din viață la 76 de ani, în Canada, țara în care se stabilise de mai mulți ani. În urma sa rămân recorduri greu de egalat, amintirea unei perioade de glorie la Dinamo și povestea unui om despre care familia spune că a rămas modest, în ciuda performanțelor extraordinare.
Un portret al fostului mare fotbalist a fost conturat și de nepotul său, Costin Georgescu, care a povestit despre omul din spatele golurilor și al trofeelor. Acesta și-a amintit de o vorbă pe care unchiul său o repeta și care îi rezuma, într-un fel, filosofia de viață: „Niciodată înapoi, întotdeauna înainte”.
Un om modest, în ciuda performanțelor
Costin Georgescu a povestit că l-a cunoscut pe unchiul său încă din copilărie, când Dudu Georgescu se afla în perioada de vârf a carierei. Deși nu au petrecut foarte mult timp împreună, nepotul și-a amintit discuțiile dintre fostul atacant și tatăl său, în special cele despre golurile marcate cu capul și despre performanțele obținute la Dinamo.
Întrebat cum reușea să înscrie atât de des, Dudu Georgescu ar fi pus o parte importantă a succesului pe seama lui Mircea Lucescu, colegul său de echipă, care îi oferea centrări precise. „Dacă nu ar fi Lucescu, n-aș putea să fac asta”, își amintește nepotul că spunea fostul fotbalist.
Costin Georgescu îl descrie drept un om modest, care nu și-a uitat limitele și nu și-a construit imaginea în jurul trofeelor câștigate. În amintirea sa, Dudu Georgescu era un atacant cu un instinct deosebit în fața porții, capabil să fie mereu în locul potrivit pentru a transforma o pasă într-un gol.
Legătura cu Mircea Lucescu și visul unei cariere internaționale
Relația cu Mircea Lucescu a fost una importantă în anii de glorie ai lui Dinamo. Lucescu era apreciat pentru precizia centrărilor, iar Georgescu transforma deseori mingile trimise în careu în goluri. Legătura lor profesională a rămas una specială și după încheierea carierei de jucător.
În aprilie 2026, după moartea lui Mircea Lucescu, Dudu Georgescu i-a dedicat o scrisoare în care vorbea despre influența pe care acesta o avusese asupra carierei sale. Îl considera omul care însemnase enorm pentru el ca fotbalist. Mesajul a căpătat o semnificație aparte după dispariția fostului atacant, survenită la câteva luni distanță.
Deși a avut oportunități de a juca în străinătate, transferurile nu s-au concretizat. Nepotul său consideră că statutul lui Dinamo, club aflat în acea perioadă în subordinea Ministerului de Interne, i-a limitat șansele de a pleca din România. Aceasta este o interpretare exprimată de familie asupra parcursului său profesional, nu o explicație oficială a tuturor transferurilor ratate.
Ultimii ani în Canada și dezamăgirea întoarcerii la Dinamo
După retragerea din activitatea de jucător, în 1988, Dudu Georgescu a continuat în fotbal ca antrenor, lucrând atât în România, cât și în străinătate. În jurul anului 2000 s-a stabilit în Canada împreună cu soția sa, unde a desfășurat și activități de pregătire a copiilor.
A revenit temporar la Dinamo în 2014, în cadrul proiectului „Legenda renaște”, însă experiența s-a încheiat cu o dezamăgire. Într-un interviu acordat în 2019 publicației ProSport, fostul atacant a spus că a simțit că Dinamo i-a întors spatele.
Ultimii ani i-a petrecut în Canada, departe de atenția publică și de stadionul pe care devenise o legendă. Potrivit informațiilor publicate după deces, fostul fotbalist locuia cu chirie într-un apartament din zona Toronto. Cauza exactă a morții nu a fost făcută publică.
Dincolo de recorduri și trofee, amintirea transmisă de familie este aceea a unui om care a rămas modest și care privea mereu înainte. „Niciodată înapoi, întotdeauna înainte” este fraza care rezumă poate cel mai bine felul în care nepotul său și-l amintește pe Dudu Georgescu.