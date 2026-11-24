Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 24 nov. 2026, 08:19

Comisia Europeană propune interzicerea participării echipelor și sportivilor ruși care concurează sub drapelul Federației Ruse la evenimente sportive organizate pe teritoriul Uniunii Europene. Măsura face parte din cel de-al 22-lea pachet de sancțiuni pregătit de Bruxelles împotriva Moscovei, în contextul războiului din Ucraina. Propunerea a fost prezentată luni, 23 noiembrie 2026, de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

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