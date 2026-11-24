Comisia Europeană propune interzicerea participării echipelor și sportivilor ruși care concurează sub drapelul Federației Ruse la evenimente sportive organizate pe teritoriul Uniunii Europene. Măsura face parte din cel de-al 22-lea pachet de sancțiuni pregătit de Bruxelles împotriva Moscovei, în contextul războiului din Ucraina. Propunerea a fost prezentată luni, 23 noiembrie 2026, de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Ce restricții pregătește UE pentru sportivii ruși
Planul Comisiei Europene vizează atât echipele, cât și sportivii individuali care participă la competiții sub drapelul Rusiei. În plus, Bruxelles-ul propune interzicerea afișării simbolurilor oficiale rusești la evenimentele sportive și culturale organizate în Uniunea Europeană.
Un alt punct al pachetului privește finanțarea. Comisia vrea să restricționeze transferurile financiare din partea sponsorilor ruși către organizațiile sportive și culturale cu sediul în Europa. De asemenea, cetățenii ruși ar urma să nu mai poată ocupa funcții de conducere în organismele de conducere ale federațiilor sportive europene.
Președinta Comisiei Europene a justificat propunerea prin necesitatea de a împiedica folosirea competițiilor sportive în scopuri de propagandă.
„Evenimentele sportive nu pot fi un forum pentru activități de propagandă”, a transmis Ursula von der Leyen, potrivit declarației publicate de Comisia Europeană.
Decizia ar putea influența competițiile internaționale găzduite în Europa
Propunerea Bruxelles-ului apare într-un moment în care revenirea sportivilor ruși în competițiile internaționale continuă să provoace controverse. În ultimii ani, mai multe federații au impus restricții după invazia pe scară largă a Ucrainei din februarie 2022, însă regulile au început să difere de la un sport la altul.
Comitetul Internațional Olimpic a lăsat federațiilor internaționale o parte importantă din responsabilitatea de a decide condițiile în care sportivii ruși pot participa la competiții. În unele cazuri, aceștia au putut concura ca sportivi neutri, fără drapel și imn național.
O eventuală interdicție la nivelul UE ar adăuga însă o constrângere pentru competițiile organizate în statele membre. Federațiile internaționale și organizatorii ar trebui să țină cont de regulile europene dacă măsurile vor fi adoptate.
Un exemplu al tensiunilor din sport este Campionatul Mondial de hochei pe gheață de anul viitor, găzduit de Germania. Participarea Rusiei a generat controverse, iar mai multe țări au amenințat că nu vor juca împotriva echipei ruse. Federația Internațională de Hochei pe Gheață trebuie să gestioneze această dispută în contextul regulilor de participare și al pozițiilor diferitelor federații naționale.
Al 22-lea pachet de sancțiuni vizează băncile, criptomonedele și flota fantomă
Restricțiile din sport reprezintă doar o parte a noului pachet pregătit de Comisia Europeană. Bruxelles-ul urmărește să limiteze și mai mult capacitatea Rusiei de a finanța războiul din Ucraina.
Printre măsurile anunțate se numără extinderea restricțiilor asupra tranzacțiilor pentru aproximativ 60 de bănci rusești, care ar urma să fie excluse din sistemul internațional de plăți SWIFT. Comisia propune, de asemenea, măsuri suplimentare împotriva platformelor de criptomonede și a rețelelor de plăți folosite pentru evitarea sancțiunilor.
Un alt obiectiv este flota fantomă utilizată de Rusia pentru transportul petrolului. Lista sancțiunilor ar urma să fie extinsă cu aproximativ 70 de nave, iar Comisia propune interzicerea accesului petrolierelor rusești în porturile europene.
Pachetul include și măsuri privind serviciile europene pentru construirea, operarea și repararea infrastructurii energetice din Rusia. Totodată, Bruxelles-ul vrea să interzică cetățenilor europeni ocuparea unor funcții de conducere în companii rusești.
UE pregătește și restricții de intrare pentru foștii combatanți ruși
O altă componentă a propunerii privește cetățenii ruși care au luptat în armata rusă în războiul împotriva Ucrainei. Comisia vrea să pună în aplicare o interdicție de intrare în Uniunea Europeană pentru persoanele care au participat la lupte începând cu 24 februarie 2022, indiferent de naționalitatea acestora.
În paralel, instituția europeană a prezentat noi orientări pentru înăsprirea verificărilor în cazul solicitărilor de vize turistice depuse de cetățeni ruși.
Când ar putea intra în vigoare noile sancțiuni
Cel de-al 22-lea pachet de sancțiuni este, în acest moment, o propunere a Comisiei Europene. Pentru adoptare este nevoie de acordul unanim al celor 27 de state membre, ceea ce înseamnă că măsurile pot fi negociate și modificate înainte de intrarea în vigoare.