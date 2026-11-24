Publicat 24 nov. 2026, 19:30 Actualizat 24 nov. 2026, 20:07

Edward (Edi) Iordănescu, în vârstă de 48 de ani, a acceptat oferta clubului englez Watford din Championship, liga a doua engleză, contractul fiind semnat marți, 24 noiembrie. Astfel, el a devenit primul antrenor român care va conduce o echipă din primele patru eșaloane ale fotbalului englez, iar salariul primit lunar este fabulos.

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