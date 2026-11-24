Edward (Edi) Iordănescu, în vârstă de 48 de ani, a acceptat oferta clubului englez Watford din Championship, liga a doua engleză, contractul fiind semnat marți, 24 noiembrie. Astfel, el a devenit primul antrenor român care va conduce o echipă din primele patru eșaloane ale fotbalului englez, iar salariul primit lunar este fabulos.
Înțelegerea va fi valabilă până la finalul sezonului 2026-2027, iar obiectivul principal al tehnicianului român va fi menținerea echipei în Championship, scrie ProSport, care citează surse apropiate negocierilor.
Fostul selecționer al României urmează să primească un salariu lunar de aproximativ 50.000 de euro, la care se vor adăuga bonusuri de performanță, mai ales în cazul unei eventuale promovări în Premier League. Prin urmare, din vara anului viitor, obiectivele și condițiile colaborării vor fi renegociate în funcție de rezultatele echipei.
Potrivit BBC, tehnicianul intenționează să aducă trei colaboratori în staff și speră să fie pe banca tehnică chiar de miercuri, 25 noiembrie, la partida de pe teren propriu cu Blackburn Rovers.
Obiectivul imediat al lui Iordănescu este evitarea retrogradării, într-un club care a schimbat frecvent antrenorii în ultimii ani. Antrenorul român a devenit al șaselea tehnician al formației în ultimele 18 luni.
Watford, pe locul 21 în Championship
Watford evoluează pe stadionul Vicarage Road, cu o capacitate de aproximativ 22.200 de locuri, și este deținut de familia italiană Pozzo, care controlează și gruparea Udinese, din Serie A.
În acest moment, Watford se află pe locul 21 în Championship, cu patru puncte peste zona retrogradării, după un început de sezon sub așteptări.
Tocmai de aceea, conducerea clubului Clubul s-a despărțit duminică, 22 noiembrie, de antrenorul italian Alessio Dionisi, după înfrângerea cu 0-4 în fața lui Sheffield United. El a condus echipa în 18 partide, după ce fusese numit în funcție în luna iunie.
De-a lungul timpului, pe banca formației engleze au stat antrenori cunoscuți precum Claudio Ranieri, Roy Hodgson, Brendan Rodgers, Sean Dyche și Slaven Bilic.
The Sun l-a caracterizat pe Edi Iordănescu drept „cel mai mai reprezentativ antrenor pentru Watford”, punând accent pe schimbările foarte dese de tehnicieni a echipei din Championship. În ultimii 14 ani, clubul londonez a avut nu mai puțin de 24 de antrenori.
Iordănescu a pregătit ultima dată formația poloneză Legia Varșovia, de care s-a despărțit în octombrie 2025. În cariera sa, a mai condus echipe precum FCSB, CFR Cluj, Gaz Metan Mediaș, Astra Giurgiu și ȚSKA Sofia.
14 fotbaliști români au jucat în Premier League
În schimb, dacă Iordănescu este primul antrenor din Anglia, până acum 14 jucători români au evoluat în prima ligă din Anglia. Aceștia sunt: Dan Petrescu, Ilie Dumitrescu, Gheorghe Popescu, Florin Răducioiu, Viorel Moldovan, Cosmin Contra, Ionel Ganea, Adrian Mutu, Gabi Tamaș, Costel Pantilimon, Vlad Chiricheș, Răzvan Raț, Florin Gardoș și Florin Andone.