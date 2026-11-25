Deplasarea echipei Beşiktaş Istanbul spre Georgia s-a transformat într-o experiență înfricoșătoare pentru membrii delegației. Aeronava în care se aflau fotbaliștii și reprezentanții clubului ar fi fost lovită de un fulger în apropierea aeroportului din Batumi, iar condițiile meteorologice nefavorabile au complicat aterizarea.
Incidentul a provocat momente de tensiune la bord, însă informațiile disponibile până în acest moment nu indică existența unor persoane rănite.
Avionul celor de la Beşiktaş, lovit de fulger în apropiere de Batumi
Delegația formației turce se îndrepta spre Georgia, unde Beşiktaş urma să dispute o partidă împotriva echipei Hapoel Beer-Sheva, în cadrul competiției europene.
Potrivit informațiilor prezentate, aeronava ar fi fost atinsă de un fulger în timp ce se apropia de aeroportul din Batumi. În plus, vremea nefavorabilă a împiedicat efectuarea aterizării în condiții normale.
Situația a creat îngrijorare în rândul celor aflați la bord, mai ales că incidentul s-a produs în timpul unei deplasări care ar fi trebuit să se desfășoare fără probleme.
Emoții puternice pentru delegația echipei turce
Fotbaliștii și ceilalți membri ai delegației Beşiktaş au trecut prin clipe dificile în timpul zborului, după ce aeronava a fost lovită de fulger și nu a putut ateriza din cauza condițiilor meteorologice.
Reprezentanții clubului au fost așteptați să ofere informații suplimentare despre cele întâmplate și despre situația delegației după incident.