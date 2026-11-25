Scris de Georgiana Balaban Publicat: 25 nov. 2026, 22:22

Deplasarea echipei Beşiktaş Istanbul spre Georgia s-a transformat într-o experiență înfricoșătoare pentru membrii delegației. Aeronava în care se aflau fotbaliștii și reprezentanții clubului ar fi fost lovită de un fulger în apropierea aeroportului din Batumi, iar condițiile meteorologice nefavorabile au complicat aterizarea.

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