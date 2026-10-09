Avion cu 110 oameni la bord, lovit de fulger la peste 5.000 de metri. Piloții nu știau cât de mari erau pagubele

Un avion cu 110 persoane la bord a fost avariat în timpul unei furtuni puternice, la o altitudine de peste 5.000 de metri. Aeronava companiei IndiGo, care transporta 104 pasageri și șase membri ai echipajului, a reușit să aterizeze în siguranță în India. Abia după aterizare au fost descoperite pagubele produse în partea din față a avionului, iar autoritățile au început o anchetă pentru a stabili ce s-a întâmplat.
Avion cu peste 100 de pasageri, avariat la 5.100 de metri altitudine
Incidentul a avut loc miercuri, 7 octombrie, când aeronava companiei IndiGo traversa o zonă cu vreme severă. Avionul se afla la aproximativ 5.100 de metri altitudine, iar una dintre posibilele cauze ale avariei este o lovitură de fulger, potrivit informațiilor analizate de anchetatori. În ciuda problemelor provocate de condițiile meteorologice, piloții au reușit să aducă aeronava în siguranță pe aeroportul din Lucknow, în nordul Indiei. Avionul a aterizat în jurul orei 16:00, iar niciunul dintre cei 104 pasageri și cei șase membri ai echipajului nu a fost rănit.
Piloții nu știau cât de mari erau pagubele. Ce au descoperit după aterizare
După ce avionul a ajuns la sol, personalul aeroportului a observat că partea din față a aeronavei fusese avariată. Piloții nu cunoșteau amploarea pagubelor produse în timpul zborului și au alertat Controlul Traficului Aerian (ATC), ca măsură de precauție.
„Aeronava a aterizat normal în jurul orei 16:00 și nu au fost raportate victime. Daunele au fost observate de echipa aeroportului după aterizare, în urma căreia echipa IndiGo a fost informată, iar aeronava a fost declarată Aeronavă la Sol (AOG)”, a declarat un oficial, conform The Independent.
În urma verificărilor, avionul a fost retras temporar din serviciu, pentru ca specialiștii să poată analiza avariile. Aeronava nu va putea transporta din nou pasageri până când nu va primi autorizația necesară din partea autorităților din domeniul aviației.
Autoritățile din India au deschis o anchetă după incidentul aviatic
Direcția Generală a Aviației Civile din India a început o anchetă pentru a stabili cauza exactă a avariilor. Printre posibilitățile luate în calcul de specialiști se află și o lovitură de fulger, însă împrejurările în care a fost afectată aeronava nu au fost încă stabilite. Anchetatorii verifică informațiile despre condițiile meteorologice întâlnite de avion în timpul zborului. Aeronava va rămâne la sol până la finalizarea verificărilor necesare și până când autoritățile vor permite reluarea zborurilor.
Un alt avion IndiGo a fost lovit de fulger în luna iunie
Incidentul vine la câteva luni după ce o altă aeronavă a companiei IndiGo a fost lovită de fulger pe aeroportul din Kolkata, în timpul unei furtuni puternice. Avionul se afla la sol și urma să plece spre Agartala, însă descărcarea electrică i-a afectat sistemul energetic.
Din cauza problemelor apărute, compania aeriană a decis să debarce cei 141 de pasageri și cei șase membri ai echipajului. Aceștia au fost transportați ulterior la destinație cu o altă aeronavă, după ce avionul afectat de fulger nu a mai putut efectua cursa programată.