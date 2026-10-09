Avion cu 110 oameni la bord, lovit de fulger la peste 5.000 de metri. Piloții nu știau cât de mari erau pagubele

Publicat 9 oct. 2026, 09:05 Actualizat 9 oct. 2026, 09:06

Un avion cu 110 persoane la bord a fost avariat în timpul unei furtuni puternice, la o altitudine de peste 5.000 de metri. Aeronava companiei IndiGo, care transporta 104 pasageri și șase membri ai echipajului, a reușit să aterizeze în siguranță în India. Abia după aterizare au fost descoperite pagubele produse în partea din față a avionului, iar autoritățile au început o anchetă pentru a stabili ce s-a întâmplat.

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