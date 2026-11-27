Meciul din UEFA Europa League dintre Beşiktaş (Turcia) și Hapoel Beer-Sheva (Israel), disputat joi, 26 noiembrie, la Batumi, în Georgia, a fost întrerupt timp de aproximativ 30 de minute, după ce au izbucnit confruntări în tribune între suporterii echipei turce și forțele de ordine georgiene.
Arbitrul danez Morten Krogh a oprit partida în minutul 26, la scorul de 0-0, și le-a cerut jucătorilor să părăsească terenul. Potrivit imaginilor surprinse pe stadion, polițiștii au intrat în sectorul ocupat de fanii lui Beşiktaş, iar un suporter a fost scos pe targă. Presa turcă a relatat că forțele de ordine au folosit spray lacrimogen în timpul intervenției.
Steaguri palestiniene în tribune și tensiuni între suporteri
Incidentele au izbucnit după ce suporterii turci au afișat steaguri palestiniene în tribune. Reuters a relatat și că fanii au scandat mesaje împotriva Israelului. Potrivit relatărilor din presa internațională, intervenția poliției a dus la confruntări în sectorul ocupat de suporterii echipei din Istanbul.
Jucătorii lui Beşiktaş și directorul sportiv al clubului, Önder Özen, au discutat cu fanii pentru a calma spiritele. După aproximativ o jumătate de oră, arbitrul a decis reluarea partidei.
Clubul turc a condamnat intervenția forțelor de securitate, pe care a descris-o drept disproporționată, și a transmis că unii suporteri ar fi întâmpinat probleme încă de la intrarea pe stadion. Reprezentanții echipei au anunțat că au sesizat delegatul UEFA și Consulatul General al Turciei.
Federația Turcă de Fotbal a cerut, la rândul său, investigarea incidentelor și identificarea celor responsabili. Mai multe cluburi din Turcia, între care Galatasaray, Fenerbahçe și Trabzonspor, au transmis mesaje de solidaritate cu Beşiktaş.
De ce s-a jucat partida în Georgia
Meciul fusese mutat de UEFA de la Istanbul la Batumi, după ce autoritățile turce au invocat motive de securitate și au considerat că partida nu poate fi organizată în condiții sigure în Turcia. Spre deosebire de alte meciuri disputate anterior de Hapoel Beer-Sheva în deplasare, la Batumi accesul spectatorilor a fost permis.
Tensiunile au fost vizibile și înainte de fluierul de start. Potrivit agenției de presă Anadolu, jucătorii lui Beşiktaş au refuzat să dea mâna cu adversarii israelieni.
Partida a fost reluată după întrerupere, iar Beşiktaş s-a impus cu scorul de 2-1. UEFA a anunțat că va analiza evenimentele, urmând să evalueze incidentele produse în timpul întâlnirii.