Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 27 nov. 2026, 09:54

Meciul din UEFA Europa League dintre Beşiktaş (Turcia) și Hapoel Beer-Sheva (Israel), disputat joi, 26 noiembrie, la Batumi, în Georgia, a fost întrerupt timp de aproximativ 30 de minute, după ce au izbucnit confruntări în tribune între suporterii echipei turce și forțele de ordine georgiene.

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