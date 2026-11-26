Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 26 nov. 2026, 15:26

Noi informații au apărut în cazul morții fostului mare fotbalist Dudu Georgescu, decedat în Canada, la vârsta de 76 de ani. Soția sa, Marina, despre care apropiații familiei spuneau că nu mai putea fi găsită, s-ar fi întors în apartamentul din Toronto în care locuia alături de fostul atacant al lui Dinamo. Potrivit informațiilor transmise de Irina Șandor, o apropiată a cuplului, femeia nu răspunde însă nici la apelurile telefonice, nici atunci când cineva bate la ușa locuinței.

Distribuie articolul