Noi informații au apărut în cazul morții fostului mare fotbalist Dudu Georgescu, decedat în Canada, la vârsta de 76 de ani. Soția sa, Marina, despre care apropiații familiei spuneau că nu mai putea fi găsită, s-ar fi întors în apartamentul din Toronto în care locuia alături de fostul atacant al lui Dinamo. Potrivit informațiilor transmise de Irina Șandor, o apropiată a cuplului, femeia nu răspunde însă nici la apelurile telefonice, nici atunci când cineva bate la ușa locuinței.
Anunțul a fost făcut joi, 26 noiembrie, la zece zile de la moartea lui Dudu Georgescu. Informația provine de la administratorul imobilului Essex House și a fost transmisă de Irina Șandor, soția proprietarului apartamentului în care locuia fostul fotbalist.
Marina Georgescu s-ar fi întors în locuința din Toronto
Potrivit mesajului transmis de Irina Șandor, Marina Georgescu a revenit în apartamentul conjugal, însă nu poate fi contactată.
Moartea lui Dudu Georgescu este încă investigată
Dudu Georgescu a murit pe 16 noiembrie 2026, în Toronto. Circumstanțele decesului nu au fost clarificate public, iar poliția canadiană a confirmat că a fost efectuată o autopsie pentru stabilirea cauzei morții.
În spațiul public au fost vehiculate ipotezele unei crime sau ale unei sinucideri, însă niciuna nu a fost confirmată oficial. De asemenea, nu există o concluzie publică a anchetei care să stabilească vreo responsabilitate a soției fostului fotbalist.
FRF încearcă să ia legătura cu familia pentru repatriere
Între timp, Federația Română de Fotbal a anunțat că face demersuri pentru repatrierea trupului neînsuflețit al fostului atacant. FRF colaborează cu Dinamo și cu autoritățile competente, însă procedurile depind și de contactarea familiei.
Dudu Georgescu a fost unul dintre cei mai importanți atacanți din istoria fotbalului românesc. A câștigat de două ori Gheata de Aur a Europei, în 1975 și 1977, și a rămas în memoria suporterilor lui Dinamo pentru performanțele sale din anii în care a evoluat în tricoul alb-roșu.