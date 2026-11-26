Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 26 nov. 2026, 14:52

FIFA a confirmat joi, 26 noiembrie, că a fost victima unui atac cibernetic în urma căruia persoane neautorizate au obținut acces la informații personale și comerciale ale organizației. Forul mondial de fotbal susține că volumul datelor afectate este limitat și că lucrează împreună cu autoritățile pentru investigarea incidentului.

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