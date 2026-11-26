FIFA a confirmat joi, 26 noiembrie, că a fost victima unui atac cibernetic în urma căruia persoane neautorizate au obținut acces la informații personale și comerciale ale organizației. Forul mondial de fotbal susține că volumul datelor afectate este limitat și că lucrează împreună cu autoritățile pentru investigarea incidentului.
Atacatorii ar fi reușit să acceseze o parte din informațiile păstrate de organizație, însă FIFA nu a precizat câte persoane sunt vizate și nici ce documente au fost compromise.
FIFA confirmă accesul neautorizat la informații
Un purtător de cuvânt al organizației a declarat că FIFA a fost ținta unui atac cibernetic comis în scop infracțional, care a permis accesul neautorizat la un set limitat de informații personale și comerciale.
„FIFA condamnă în cei mai puternici termeni obținerea și publicarea ilegală de informații, în special a datelor cu caracter personal”, a transmis reprezentantul forului, potrivit Reuters. Organizația a descris incidentul drept o încălcare gravă și inacceptabilă a vieții private.
FIFA a precizat că este în contact cu autoritățile competente, inclusiv cu instituțiile de aplicare a legii. Până în prezent, nu a oferit detalii despre momentul în care s-a produs atacul, metoda folosită de hackeri sau numărul persoanelor ale căror date ar fi putut fi expuse.
Un grup de hackeri revendică furtul a peste 12 GB de date
Gruparea care și-a asumat atacul se numește Handsome Boy Hacking Club (HBHC). Potrivit publicației The Record, aceasta a susținut că a sustras peste 12 gigabytes de informații din sistemele FIFA și că a încercat să șantajeze organizația.
După ce tentativa de extorcare nu ar fi avut rezultatul dorit, gruparea ar fi publicat datele pe un forum folosit de infractori cibernetici.
Hackerii au afirmat că printre documentele obținute s-ar afla acte de identitate și imigrare, informații despre conducerea organizației, precum și evidențe financiare și juridice. Aceste informații reprezintă, deocamdată, afirmațiile grupării și nu au fost confirmate în detaliu de FIFA.
Documentele unui proiect comercial nu ar fi fost afectate
Incidentul a atras atenția și în contextul controverselor recente legate de planurile comerciale ale FIFA. În vară, președintele Gianni Infantino a anunțat renunțarea la proiectul de vânzare a unei participații de 20% într-o nouă structură care ar fi administrat evenimentele organizației, inclusiv Cupa Mondială. Planul urmărea atragerea unor investiții de până la 4,2 miliarde de dolari.
Potrivit sursei citate de Reuters, documentele legate de proiectul abandonat FIFA Forward Enterprise nu ar fi fost accesate în timpul atacului.
Deocamdată, nu există informații publice care să arate dacă datele președintelui FIFA, Gianni Infantino, sau ale secretarului general Mattias Grafström au fost compromise. Ancheta urmează să stabilească amploarea incidentului și ce informații au ajuns efectiv în posesia atacatorilor.