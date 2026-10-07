Accident grav în Bistrița-Năsăud. Două mașini s-au ciocnit frontal: cinci victime, printre care doi minori - VIDEO

Un accident rutier grav s-a produs miercuri după-amiază pe DN 17, în localitatea Șieu-Măgheruș, din județul Bistrița-Năsăud. Două autoturisme s-au ciocnit frontal, iar în urma impactului au fost implicate cinci persoane, printre care se află și doi minori.
Echipajele de intervenție au fost mobilizate la accidentul produs pe DN 17, în Bistrița-Năsăud, unde una dintre victime a fost găsită în stare de inconștiență. Persoana a fost scoasă din autoturism de salvatori, iar intervenția a continuat pentru extragerea unei alte victime, care era conștientă.
O victimă este în stop cardio-respirator
Situația cea mai gravă este a unei persoane aflate în stop cardio-respirator. Echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD Bistrița a început manevrele de resuscitare și îi acordă victimei asistență medicală de specialitate la locul accidentului.
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În același timp, salvatorii au intervenit pentru celelalte persoane implicate în impactul frontal. Una dintre victime, care prezintă politraumatisme, a fost extrasă din autoturism, preluată de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean și transportată la UPU SMURD Bistrița.
Doi minori, printre victime
Printre cele cinci persoane implicate se află și doi minori, ambii cu politraumatisme. Aceștia au fost preluați de echipajele medicale ATPVM și SAJ, care le acordă îngrijirile necesare după impactul violent dintre cele două autoturisme.
Cea de-a cincea victimă este conștientă și prezintă un traumatism minor. Persoana este asistată medical de echipajul de prim ajutor SMURD Lechința, în timp ce intervenția echipelor medicale și de descarcerare continuă la locul accidentului.