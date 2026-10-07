Accident grav în Bistrița-Năsăud. Două mașini s-au ciocnit frontal: cinci victime, printre care doi minori - VIDEO

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 7 oct. 2026, 16:34

Un accident rutier grav s-a produs miercuri după-amiază pe DN 17, în localitatea Șieu-Măgheruș, din județul Bistrița-Năsăud. Două autoturisme s-au ciocnit frontal, iar în urma impactului au fost implicate cinci persoane, printre care se află și doi minori.

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