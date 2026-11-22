Mobilizare de forțe în județul Galați pentru găsirea unui tânăr în vârstă de 27 de ani, din comuna Ivești, care a dispărut în apele râului Siret, în zona barajului de la Movileni. Bărbatul este căutat de joi, după ce a fost luat de curenții puternici ai apei, în timp ce se afla la pescuit împreună cu doi prieteni.
Intervenție dificilă în zona barajului de la Movileni
La operațiunile de căutare participă pompieri, scafandri și voluntari, fiind folosit inclusiv un elicopter SMURD pentru verificarea zonei din aer. Misiunea este dificilă din cauza curenților puternici și a suprafeței extinse care trebuie verificată.
Potrivit informațiilor disponibile, tragedia s-a produs joi, după ce barajul de la Movileni s-ar fi deschis, iar volumul mare de apă l-a surprins pe bărbatul dispărut care e afla la pescuit împreună cu alți doi bărbați. Aceștia din urmă au reușit să se salveze și au alertat autoritățile prin apel la 112.
Un voluntar care a intervenit cu un sonar personal a indicat inițial un posibil loc în care s-ar fi aflat trupul tânărului, la o adâncime de aproximativ cinci metri. Ulterior, însă, acesta nu a mai fost găsit în zona respectivă, existând posibilitatea să fi fost deplasat de curenți.
Trupul tânărului, de negăsit după mai multe zile de căutări
Căutările au continuat în zilele următoare, fără ca bărbatul să fie găsit. Operațiunile au fost reluate și duminică, iar echipele de intervenție continuă verificările în apele Siretului, inclusiv cu ajutorul unui elicopter SMURD.
Tânărul din Ivești era căsătorit și avea doi copii.