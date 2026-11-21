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Locale· 1 min citire
Urmărire ca în filme în Ilfov, după ce un şofer a refuzat să oprească la semnalele poliţiştilor. Maşina a fost găsită în afara şoselei
FOTO: Captură Realitatea PLUS
Urmărire ca în filme, sâmbătă seară, în localitatea Găneasa, din judeţul Ilfov, după ce un şofer a refuzat să oprească la semnalele poliţiştilor. Cursa s-a încheiat cu autoturismul găsit de oamenii legii în afara şoselei, însă conducătorul auto dispăruse. Acesta s-a prezentat ulterior la sediul Poliţiei Pantelimon, unde a fost dus la audieri.
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