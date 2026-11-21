Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 21 nov. 2026, 22:15

Urmărire ca în filme, sâmbătă seară, în localitatea Găneasa, din judeţul Ilfov, după ce un şofer a refuzat să oprească la semnalele poliţiştilor. Cursa s-a încheiat cu autoturismul găsit de oamenii legii în afara şoselei, însă conducătorul auto dispăruse. Acesta s-a prezentat ulterior la sediul Poliţiei Pantelimon, unde a fost dus la audieri.

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