Publicat 21 nov. 2026, 10:34 Actualizat 21 nov. 2026, 10:36

Un muncitor în vârstă de aproximativ 50 de ani a murit sâmbătă dimineață, 21 noiembrie, în municipiul Arad, după ce a rămas prins sub mai multe țevi de termoficare, în timpul operațiunilor de descărcare. Pompierii au intervenit pe strada Dacilor pentru a-l extrage, însă bărbatul prezenta leziuni incompatibile cu viața, potrivit ISU Arad.

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