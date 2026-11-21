Un muncitor în vârstă de aproximativ 50 de ani a murit sâmbătă dimineață, 21 noiembrie, în municipiul Arad, după ce a rămas prins sub mai multe țevi de termoficare, în timpul operațiunilor de descărcare. Pompierii au intervenit pe strada Dacilor pentru a-l extrage, însă bărbatul prezenta leziuni incompatibile cu viața, potrivit ISU Arad.
UPDATE - Bărbatul a murit
„Pompierii au acționat pentru extragerea victimei, care, din nefericire, prezenta leziuni incompatibile cu viața. Este vorba despre un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani”, potrivit ISU Arad.
Știre inițială - Mobilizare de urgență în Arad. Pompierii încearcă să scoată muncitorul de sub conducte
Un accident de muncă s-a produs sâmbătă dimineață, 21 noiembrie, în municipiul Arad. Un muncitor a rămas prins sub mai multe țevi de termoficare, în timpul unor operațiuni de descărcare a conductelor. Incidentul a avut loc pe strada Dacilor, iar la fața locului au fost mobilizate echipaje de descarcerare, pompieri și un echipaj SMURD de Terapie Intensivă Mobilă.
Potrivit primelor informații transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Arad, muncitorul a fost surprins sub conductele de termoficare în timpul unor activități de manipulare și descărcare a acestora. Salvatorii au intervenit pentru extragerea persoanei blocate.
La locul accidentului au fost trimise forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri Arad, pentru o intervenție de descarcerare.
Pentru salvarea muncitorului au fost mobilizate o autospecială de descarcerare, două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD de Terapie Intensivă Mobilă.
Accidentul s-a produs pe o stradă unde se desfășoară lucrări la rețeaua de termoficare
Incidentul a avut loc pe strada Dacilor, una dintre zonele municipiului Arad în care sunt în desfășurare lucrări de modernizare a infrastructurii de termoficare. În această perioadă, autoritățile locale derulează lucrări la magistrala de termoficare M2, care traversează inclusiv străzile Paris, Dacilor și Eroul Necunoscut. Lucrările din zonă au determinat în ultimele zile restricții de circulație și întreruperi temporare ale furnizării agentului termic în anumite cartiere ale municipiului.