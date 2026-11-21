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Locale· 1 min citire
Explozie într-o locuință din Dâmbovița. O femeie de 62 de ani a fost rănită după ce o butelie a explodat
Explozie în Deva
O femeie de 62 de ani a ajuns la spital, în noaptea de vineri spre sâmbătă, 21 noiembrie, după ce o butelie a explodat în locuința sa din localitatea Dobra, județul Dâmbovița. Deflagrația s-a produs în jurul orei 04:10, iar la fața locului au fost trimise echipaje de pompieri și salvatori pentru acordarea primului ajutor.
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