O comunitate întreagă din județul Gorj încearcă să ajute o familie lovită de o tragedie cumplită. Georgiana Daniela Mateiță, o femeie în vârstă de numai 39 de ani, a murit, lăsând în urmă opt copii, patru băieți și patru fete. Cel mai mare dintre ei are peste 17 ani, în timp ce mezinul familiei este un bebeluș de doar o lună.
Moartea femeii a provocat multă durere în localitatea Vidin, din comuna Jupânești. În urma dispariției sale, cei opt frați au nevoie de sprijin și de stabilitate, iar oamenii din zonă s-au mobilizat pentru a le oferi ajutor.
Georgiana a murit la 39 de ani. Cei opt copii au rămas fără mamă
Potrivit informațiilor apărute în presa locală, Georgiana ar fi suferit un infarct la domiciliu. Femeia s-a stins din viață la o vârstă la care copiii săi aveau încă mare nevoie de sprijinul și grija mamei.
Aceasta a fost înmormântată duminică, în cimitirul din localitate. La ceremonia funerară ar fi participat și tatăl copiilor, care, potrivit informațiilor publicate, se află în arest preventiv și ar fi fost adus sub escortă pentru a-și conduce soția pe ultimul drum.
Dispariția Georgianei a lăsat în urmă opt copii, aflați în etape foarte diferite ale copilăriei. Cel mai mare este elev de liceu în Târgu Cărbunești, iar cel mai mic abia a împlinit o lună de viață.
Bunicii ar urma să aibă grijă de cei opt frați
În perioada următoare, copiii ar urma să fie încredințați bunicilor. Autoritățile locale au început demersurile necesare pentru stabilirea situației familiale și sociale, astfel încât frații să poată rămâne împreună și să primească îngrijirea de care au nevoie.
Primăria comunei Jupânești s-a implicat în gestionarea situației și în identificarea soluțiilor pentru sprijinirea familiei. Prioritatea este ca minorii să aibă parte de protecție, siguranță și condiții adecvate pentru a putea trece peste această perioadă extrem de dificilă.
O comunitate întreagă s-a mobilizat pentru copiii rămași fără mamă
Vestea morții Georgianei a impresionat oamenii din zonă, iar solidaritatea nu a întârziat să apară. Mai mulți membri ai comunității au început să caute modalități prin care să ajute familia și să le ofere celor opt copii sprijinul necesar.
Elevi din unitățile de învățământ au organizat acțiuni de strângere de fonduri, iar agenți economici din Târgu Cărbunești au răspuns apelurilor de ajutor și au contribuit pentru familia greu încercată.
Implicarea localnicilor și a autorităților arată că, în fața unei asemenea tragedii, comunitatea încearcă să le fie aproape celor opt frați. Pentru copii începe o perioadă complicată, în care vor avea nevoie nu doar de ajutor material, ci și de multă atenție, afecțiune și sprijin pentru a putea merge mai departe.