Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 nov. 2026, 16:29

O comunitate întreagă din județul Gorj încearcă să ajute o familie lovită de o tragedie cumplită. Georgiana Daniela Mateiță, o femeie în vârstă de numai 39 de ani, a murit, lăsând în urmă opt copii, patru băieți și patru fete. Cel mai mare dintre ei are peste 17 ani, în timp ce mezinul familiei este un bebeluș de doar o lună.

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