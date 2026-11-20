Județul Brașov, aflat vineri sub avertizare de cod roșu de vânt puternic în zona montană, la altitudini de peste 1.200 de metri, și cod portocaliu în restul teritoriului, a fost puternic afectat de rafalele violente, care au ajuns până la 140 km/h. Vântul a provocat pagube în mai multe localități, unde copaci au fost doborâți la pământ, iar bucăți de acoperiș au fost smulse de pe clădiri. Pompierii au intervenit încă din timpul nopții pentru îndepărtarea obstacolelor și înlăturarea pericolelor.
Intervenții ale pompierilor în mai multe localități din județ
Potrivit informațiilor transmise de ISU Brașov, grupa operativă a fost activată începând cu ora 01:00, pentru monitorizarea situației și coordonarea intervențiilor generate de vremea severă.
În zonele joase sunt prognozate rafale de 70-90 km/h, în timp ce în zonele montane situate între 800 și 1.200 de metri viteza vântului poate ajunge la 100-130 km/h. La altitudini de peste 1.200 de metri, rafalele pot depăși 120-140 km/h.
Copaci căzuți și acoperișuri desprinse în Brașov, Zărnești și Predeal
Pompierii au fost solicitați să intervină în mai multe localități din județ. La Zărnești, pe Șoseaua Branului, o porțiune de tablă s-a desprins de pe acoperișul unei locuințe.
La Predeal, un copac a căzut pe DN1, la ieșirea spre Bușteni. Probleme au fost înregistrate și în municipiul Brașov, unde o bucată de tablă s-a desprins de pe o clădire de pe strada Muncii, iar pe strada 15 Noiembrie un copac s-a prăbușit pe trotuar.
Nici Poiana Brașov nu a fost ocolită de efectele vântului. Doi copaci au căzut pe strada Poiana Ursului, iar la Homorod un arbore a ajuns pe DJ 132.
O altă intervenție a avut loc pe DN 73A, între Zărnești și Poiana Mărului, unde un copac s-a prăbușit pe carosabil, fiind necesară intervenția echipajelor pentru îndepărtarea acestuia și eliberarea drumului.
Vântul a creat probleme și în zona Făgărașului
Rafalele violente au creat probleme și în Țara Făgărașului. Pe drumul dintre Făgăraș și Ileni, în zona șantierului autostrăzii unde lucrează compania Makyol, mai multe conuri de semnalizare au fost împrăștiate pe carosabil de vânt.
Situația poate reprezenta un pericol pentru participanții la trafic, motiv pentru care șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență sporită, în special în zonele unde elementele de semnalizare pot fi deplasate de rafale.
Recomandările autorităților pentru populație
În contextul avertizărilor meteo, autoritățile recomandă evitarea deplasărilor pe traseele montane și în zonele împădurite. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să păstreze distanța față de copaci, stâlpi, cabluri electrice și panouri publicitare.
Brașovenii trebuie să asigure obiectele din curți și balcoane, care pot fi luate de vânt, și să evite parcarea mașinilor în apropierea arborilor sau a clădirilor de pe care se pot desprinde elemente de construcție.
Echipajele de intervenție rămân în alertă, în condițiile în care vântul puternic continuă să reprezinte un pericol în mai multe zone ale județului.