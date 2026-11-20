Publicat 20 nov. 2026, 08:19 Actualizat 20 nov. 2026, 08:20

Județul Brașov, aflat vineri sub avertizare de cod roșu de vânt puternic în zona montană, la altitudini de peste 1.200 de metri, și cod portocaliu în restul teritoriului, a fost puternic afectat de rafalele violente, care au ajuns până la 140 km/h. Vântul a provocat pagube în mai multe localități, unde copaci au fost doborâți la pământ, iar bucăți de acoperiș au fost smulse de pe clădiri. Pompierii au intervenit încă din timpul nopții pentru îndepărtarea obstacolelor și înlăturarea pericolelor.

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