Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 nov. 2026, 20:06

O fostă polițistă din Giurgiu a demonstrat că onestitatea și respectul față de semeni nu dispar odată cu ieșirea la pensie. Elena Alecu a găsit 11.000 de lei în apropierea Blocului 111 și a făcut tot ce a putut pentru a identifica persoana care pierduse banii. În cele din urmă, întreaga sumă a ajuns înapoi la proprietarul de drept.

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