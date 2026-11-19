O fostă polițistă din Giurgiu a demonstrat că onestitatea și respectul față de semeni nu dispar odată cu ieșirea la pensie. Elena Alecu a găsit 11.000 de lei în apropierea Blocului 111 și a făcut tot ce a putut pentru a identifica persoana care pierduse banii. În cele din urmă, întreaga sumă a ajuns înapoi la proprietarul de drept.
Cum a procedat fosta polițistă după ce a găsit cei 11.000 de lei
Întâmplarea a avut loc în municipiul Giurgiu, unde Elena Alecu, fost subofițer în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean, a descoperit o sumă importantă de bani abandonată pe stradă.
În loc să păstreze banii, femeia a încercat imediat să dea de urma proprietarului. A apelat inclusiv la o redacție locală, sperând că anunțul publicat va ajunge la persoana care pierduse cei 11.000 de lei.
Fosta polițistă a urmărit ca banii să fie restituiți în condiții legale și a respectat procedura necesară pentru recuperarea acestora de către adevăratul proprietar, arată presa locală.
Proprietarul a recunoscut suma și a recuperat toți banii
Eforturile sale nu au rămas fără rezultat. La scurt timp după publicarea anunțului, Elena Alecu a primit un telefon chiar de la persoana care pierduse banii.
După ce au discutat și au verificat detaliile necesare pentru identificarea proprietarului, cei doi s-au întâlnit, iar femeia i-a înapoiat întreaga sumă. Astfel, cei 11.000 de lei au ajuns din nou în posesia celui care îi pierduse.
Lecția de cinste oferită de o fostă polițistă din Giurgiu
Gestul Elenei Alecu este o dovadă că valorile dobândite de-a lungul unei cariere nu se pierd odată cu pensionarea. Deși nu mai poartă uniforma de polițist, femeia continuă să respecte principiile corectitudinii, onoarei și responsabilității.
Aceasta și-a exprimat dorința ca întâmplarea să fie un exemplu pentru cât mai mulți oameni. Povestea sa transmite un mesaj simplu, dar important: bunurile găsite nu ne aparțin, iar gesturile de omenie pot face o diferență uriașă în viața celor aflați într-o situație dificilă.
Elena Alecu a primit felicitări pentru atitudinea sa, iar întâmplarea demonstrează că onestitatea merită apreciată și făcută cunoscută.
Cei 11.000 de lei s-au întors la proprietar, însă exemplul fostei polițiste valorează mult mai mult. Pentru că uniforma poate fi lăsată în urmă, dar cinstea și omenia nu au vârstă de pensionare.