Gest neașteptat în Mehedinți

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, geanta a fost predată polițiștilor în dimineața zilei de joi, 16 octombrie.

„Bărbatul a venit la sediul poliției și a declarat că a găsit o geantă ce conținea o sumă importantă de bani. A predat-o pentru a fi returnată persoanei care o pierduse”, au precizat autoritățile.

În urma verificărilor, polițiștii au reușit să identifice rapid proprietara: o tânără de 24 de ani din comuna Breznița de Ocol, care pierduse geanta în timp ce se afla în localitate.

Suma i-a fost returnată integral, iar tânăra și-a exprimat recunoștința față de bărbatul care a ales să facă ceea ce puțini ar fi făcut — un gest de corectitudine și responsabilitate civică.