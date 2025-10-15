După ce a găsit suma de 2.500 de lei pe o stradă din municipiul Sighetu Marmației, femeia a ales să o predea polițiștilor pentru identificarea aparținătorului și restituirea sumei de bani.

”Polițiștii au demarat verificări, iar în urma acestora au stabilit că banii aparțin unui bărbat din Sighetu Marmației. Suma de bani a fost restituită aparținătorului.

Transmitem felicitări femeii pentru gestul făcut și aprecierile noastre pentru spiritul civic de care a dat dovadă, reprezentând un exemplu demn de urmat! Totodată, reiterăm că, în conformitate cu prevederile Codului Penal, însușirea unui bun găsit sau ajuns din eroare la făptuitor se pedepsește cu închisoare de la o lună la trei luni sau cu amendă, constând în nepredarea unui bun găsit în termen de 10 zile, autorităților sau celui care l-a pierdut sau de a dispune de acel bun ca de al său”, a transmis IPJ Maramureș.