Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 19 nov. 2026, 14:06

Traficul rutier este blocat, joi, pe DN1, între localitățile Perșani și Vlădeni, județul Brașov, în urma unui accident în care au fost implicate un microbuz și un camion. Șase persoane, între care doi copii de un an și trei ani, au fost rănite, iar la fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de salvare, dar și un elicopter SMURD.

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