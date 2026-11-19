Traficul rutier este blocat, joi, pe DN1, între localitățile Perșani și Vlădeni, județul Brașov, în urma unui accident în care au fost implicate un microbuz și un camion. Șase persoane, între care doi copii de un an și trei ani, au fost rănite, iar la fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de salvare, dar și un elicopter SMURD.
Trei persoane au rămas încarcerate
Evenimentul rutier s-a produs joi, în jurul orei 12:15, pe DN1, în zona localității Perșani, județul Brașov. În accident au fost implicate un microbuz și o semiremorcă, iar în urma impactului șase persoane au fost rănite.
Echipajele de salvare ajunse la fața locului au constatat că trei dintre persoanele implicate în accident erau încarcerate. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov, printre victime se numără patru adulți, trei bărbați și o femeie, dar și doi copii, cu vârste de un an și, respectiv, trei ani.
Toate cele șase persoane erau conștiente, însă au suferit diferite traumatisme și au avut nevoie de îngrijiri medicale.
Elicopter SMURD, trimis la locul accidentului
Pentru gestionarea situației, la locul accidentului au fost mobilizate mai multe ambulanțe și echipaje de salvare. De asemenea, a fost direcționat și un elicopter SMURD pentru acordarea asistenței medicale victimelor.
Traficul rutier pe DN1 a fost blocat în zona producerii accidentului, circulația fiind afectată pe ambele sensuri până la finalizarea intervenției și a cercetărilor efectuate de polițișt