Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 18 nov. 2026, 10:09

Un incendiu de vegetație s-a extins la fondul forestier în comuna Tașca, județul Neamț. Pompierii intervin pentru localizarea și stingerea focarelor, într-o zonă greu accesibilă, unde echipele de salvare trebuie să parcurgă pe jos aproximativ trei kilometri pentru a ajunge la locul incendiului.

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