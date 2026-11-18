Un incendiu de vegetație s-a extins la fondul forestier în comuna Tașca, județul Neamț. Pompierii intervin pentru localizarea și stingerea focarelor, într-o zonă greu accesibilă, unde echipele de salvare trebuie să parcurgă pe jos aproximativ trei kilometri pentru a ajunge la locul incendiului.
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț, focul se manifestă pe o suprafață de aproximativ două hectare. Flăcările au cuprins cioate, trunchiuri de arbori, resturi rezultate din exploatarea forestieră și frunziș.
Pompierii merg trei kilometri pe jos până la focare
Accesul dificil îngreunează intervenția echipelor. Autospecialele nu pot ajunge până în zona afectată, astfel că pompierii și ceilalți participanți la misiune trebuie să transporte echipamentele pe jos, pe o distanță de aproximativ trei kilometri.
La intervenție participă pompieri de la Detașamentul Piatra-Neamț, alături de personalul Ocolului Silvic Bicaz și de voluntari din cadrul serviciilor pentru situații de urgență din Tașca și Bicaz.
Echipele acționează pentru localizarea incendiului și limitarea extinderii flăcărilor la alte suprafețe împădurite.
Incendiul este într-o zonă greu accesibilă
Potrivit ultimelor informații disponibile, operațiunile de localizare erau încă în desfășurare. Nu au fost comunicate date despre eventuale victime sau despre cauza izbucnirii incendiului.
Intervenția are loc într-un context în care pompierii din județul Neamț au mai fost solicitați recent la incendii de vegetație în zone montane și greu accesibile. Autoritățile reamintesc că arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale este interzisă, iar focul se poate propaga rapid către păduri și gospodării.