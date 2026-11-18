Scris de Mădălina Cristea Publicat: 18 nov. 2026, 07:06

Cutremurul cu magnitudinea de 5,7, produs miercuri, 18 noiembrie, în zona seismică Vrancea, a provocat rănirea a două persoane și atacuri de panică în mai multe localități. Potrivit datelor actualizate ale autorităților, în județul Galați au fost înregistrate nouă apeluri la 112, iar șase persoane au fost transportate la spital. Pompierii au efectuat verificări în mai multe județe și în București pentru a identifica eventualele pagube.

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