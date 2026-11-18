Cutremurul cu magnitudinea de 5,7, produs miercuri, 18 noiembrie, în zona seismică Vrancea, a provocat rănirea a două persoane și atacuri de panică în mai multe localități. Potrivit datelor actualizate ale autorităților, în județul Galați au fost înregistrate nouă apeluri la 112, iar șase persoane au fost transportate la spital. Pompierii au efectuat verificări în mai multe județe și în București pentru a identifica eventualele pagube.
Două persoane rănite după cutremurul din Vrancea. Șase oameni au ajuns la spital
Primele informații transmise de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) arată că două persoane au fost rănite în urma seismului. În județul Galați, o persoană s-a lovit la cap în timpul încercării de evacuare dintr-o clădire. Un alt incident a fost înregistrat în municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău, unde o femeie a fost rănită după ce mai multe elemente de mobilier au căzut peste ea.
Situația a fost dificilă și pentru persoanele care au suferit atacuri de panică. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Galați, numărul apelurilor la 112 a ajuns la nouă, dintre care șapte au necesitat intervenția echipajelor medicale. Șapte ambulanțe au fost trimise la solicitări, iar șase persoane au fost transportate la unități spitalicești. În cazul unui copil, mama acestuia a refuzat transportul la spital. Alte două persoane care au apelat numărul de urgență au primit recomandări și sprijin telefonic pentru a se liniști.
Pompierii au încheiat verificările în mai multe județe. Ce pagube au fost raportate
Echipajele inspectoratelor pentru situații de urgență au desfășurat misiuni de recunoaștere în județele Brăila, Buzău, Covasna, Galați, Iași, Neamț, Vrancea și Vaslui, precum și în municipiul București. Potrivit informațiilor transmise de autorități, aceste verificări s-au încheiat fără să fie raportate pagube materiale. În județul Galați, pompierii au organizat și patrule post-seism, cu opt echipaje, pentru verificarea zonelor în care se află clădiri înalte, construcții industriale, monumente istorice și alte imobile importante.
Seismul a fost resimțit inclusiv în Capitală, unde numeroși locuitori au fost treziți de mișcarea pământului. Unii români au primit avertizări pe telefoanele mobile, prin sistemul Google, însă nu a fost emis un mesaj RO-ALERT. Autoritățile au explicat că sistemul național nu transmite notificări înainte de producerea cutremurelor, ci poate fi folosit ulterior, atunci când sunt necesare măsuri de protecție. Alertele de cutremur pe telefon funcționează diferit, în funcție de tehnologia utilizată.
Cutremurul de 5,7 s-a produs la o adâncime de 120,8 kilometri. Datele actualizate de INFP
Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), seismul s-a produs miercuri, 18 noiembrie 2026, la ora 02:48:55, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea. Magnitudinea a fost de 5,7, iar adâncimea stabilită în urma evaluării a fost de 120,8 kilometri. Inițial, au fost comunicate alte valori, care au fost revizuite ulterior de specialiști. Intensitatea macroseismică a fost evaluată la gradul VI.
Epicentrul cutremurului a fost localizat la aproximativ 48 de kilometri sud de Focșani, 61 de kilometri sud de Buzău, 64 de kilometri est de Sfântu Gheorghe, 74 de kilometri est de Brașov și 90 de kilometri nord-est de Ploiești. Autoritățile le recomandă oamenilor să își păstreze calmul și să respecte măsurile de protecție în cazul unor noi mișcări seismice, având în vedere că după un cutremur pot apărea replici.