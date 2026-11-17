Alertă de inundații în România. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis marți, 17 noiembrie, avertizări de cod galben și portocaliu pentru râurile din 14 județe ale țării. Cele mai mari riscuri sunt în nouă județe, unde hidrologii avertizează că ploile abundente pot provoca viituri rapide, revărsări ale râurilor și inundarea gospodăriilor. Codul galben intră în vigoare marți seară, la ora 20:00, iar cel portocaliu, miercuri, la ora 02:00.
Cod portocaliu de inundații în 9 județe. Unde există cel mai mare pericol
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o avertizare de cod portocaliu valabilă în intervalul 18 noiembrie, ora 02:00 - 18 noiembrie, ora 20:00, pentru anumite sectoare de râuri din județele Maramureș, Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Bihor, Hunedoara, Arad, Alba, Caraș-Severin și Timiș. Hidrologii avertizează că precipitațiile prognozate, împreună cu propagarea apelor pe cursurile râurilor, pot determina creșteri rapide ale debitelor și nivelurilor, cu posibile depășiri ale cotelor de inundație.
Potrivit avertizării, codul portocaliu vizează următoarele râuri și sectoare hidrografice:
Maramureș: râul Iza, precum și Lăpușul, în bazinul superior și pe afluenții din bazinul mijlociu și inferior.
Satu Mare: râul Tur, în amonte de acumularea Călinești-Oaș.
Bistrița-Năsăud: Someșul Mare, în amonte de stația hidrometrică Nepos și pe afluenții de dreapta ai sectorului din aval.
Bihor: Crișul Negru, în bazinul din amonte de stația hidrometrică Tinca.
Hunedoara și Arad: Crișul Alb, în amonte de stația hidrometrică Gurahonț și pe afluenții din aval, precum și afluenții Mureșului situați în aval de confluența cu Streiul.
Alba: Arieșul, în amonte de Câmpeni și pe afluenții sectorului dintre Câmpeni și Baia de Arieș.
Caraș-Severin și Timiș: râul Timiș, în amonte de stația hidrometrică Lugoj.
În aceste zone există riscul producerii unor viituri importante, care pot provoca revărsări ale râurilor și inundații locale severe. Potrivit hidrologilor, nivelurile apelor pot depăși semnificativ cotele de inundație, iar fenomenele pot afecta gospodării, drumuri și obiective economice sau sociale.
Cod galben de inundații în 14 județe. Avertizarea este valabilă până joi dimineață
În paralel, hidrologii au emis un cod galben de inundații, care intră în vigoare marți, 17 noiembrie, la ora 20:00, și rămâne valabil până joi, 19 noiembrie, la ora 06:00. Avertizarea vizează anumite sectoare de râuri din județele Maramureș, Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Bihor, Cluj, Arad, Hunedoara, Harghita, Mureș, Alba, Sibiu, Timiș, Caraș-Severin și Gorj.
Sunt vizate râurile Tisa, pe sectorul de la intrarea în țară, Vișeu, Iza și Lăpuș, din județul Maramureș, Tur, din județul Satu Mare, precum și Someșul Mare, în județul Bistrița-Năsăud. Avertizarea include și Someșul Mic, în județele Bihor și Cluj, Crișul Repede, în Cluj și Bihor, Crișul Negru, în Bihor și Arad, și Crișul Alb, în Hunedoara și Arad.
De asemenea, sunt vizate sectoare ale Mureșului și ale afluenților săi din județele Harghita, Mureș, Alba, Sibiu, Hunedoara și Arad. Avertizarea cuprinde inclusiv râul Niraj, în județul Mureș, și Arieșul, în județele Alba și Cluj. În vestul și sud-vestul țării, codul galben se aplică unor sectoare ale râurilor Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera și Cerna, din județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Gorj. În aceste bazine hidrografice sunt posibile scurgeri importante de apă pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici și creșteri ale debitelor, cu depășirea cotelor de atenție. Fenomenele pot provoca inundații locale, în special în zonele joase și în apropierea cursurilor de apă.
Pericol de viituri rapide și gospodării inundate. Ce avertizează hidrologii
Potrivit avertizării hidrologice nr. 105, emise marți, 17 noiembrie, fenomenele periculoase sunt așteptate ca urmare a precipitațiilor prognozate pentru următoarele 48 de ore și a propagării apei pe râuri. Cele mai importante creșteri de debite sunt posibile pe cursurile mici de apă, unde viiturile se pot forma rapid, într-un interval scurt de timp.
În zonele aflate sub cod portocaliu, nivelurile râurilor pot depăși cotele de inundație, existând posibilitatea ca apa să ajungă în gospodării și să afecteze infrastructura locală. Specialiștii atrag atenția că fenomenele potențial periculoase se pot produce inclusiv pe afluenții mai mici ai râurilor avertizate, dar și pe cursurile de apă care nu sunt incluse în evidențele hidrografice.