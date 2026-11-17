Scris de Mădălina Cristea Publicat: 17 nov. 2026, 14:23

Alertă de inundații în România. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis marți, 17 noiembrie, avertizări de cod galben și portocaliu pentru râurile din 14 județe ale țării. Cele mai mari riscuri sunt în nouă județe, unde hidrologii avertizează că ploile abundente pot provoca viituri rapide, revărsări ale râurilor și inundarea gospodăriilor. Codul galben intră în vigoare marți seară, la ora 20:00, iar cel portocaliu, miercuri, la ora 02:00.

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