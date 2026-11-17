Alertă aeriană în nordul județului Tulcea, în noaptea de luni spre marți, după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat mai multe ținte aeriene în apropierea frontierei cu România. Populația a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert.
Alertă în nordul județului Tulcea, după detectarea a 11 ținte aeriene în apropierea graniței
Potrivit MApN, în cursul nopții de 16 spre 17 noiembrie, radarele au detectat inițial patru ținte aeriene la aproximativ 4 kilometri est de localitatea Vâlcove, din Ucraina, iar ulterior alte șapte ținte, la aproximativ 10 kilometri nord-est de Ismail, în apropierea graniței cu România.
În acest context, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești pentru monitorizarea situației.
Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 23:36.
Ministerul Apărării Naționale precizează că nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național, iar alerta aeriană a încetat la ora 00:07.
Recomandările autorităților pentru populație în cazul unei alerte aeriene
Pe fondul riscurilor generate de războiul din Ucraina și al incidentelor în care drone sau fragmente ale acestora pot ajunge pe teritoriul României, autoritățile le recomandă cetățenilor să respecte indicațiile transmise prin mesajele RO-Alert și să adopte măsurile necesare pentru siguranța lor.
La primirea unei alerte aeriene, oamenii sunt sfătuiți să își păstreze calmul, să se adăpostească în clădiri și să evite deplasările în aer liber până la transmiterea unor noi informații oficiale.
De asemenea, cetățenii trebuie să evite apropierea de obiecte zburătoare prăbușite sau de eventuale resturi și fragmente metalice care ar putea proveni de la drone. Acestea nu trebuie atinse sau manipulate, întrucât pot reprezenta un pericol.
Orice astfel de descoperire trebuie semnalată imediat la numărul unic de urgență 112, fără ca persoanele care identifică obiectele să încerce să intervină asupra lor.
Totodată, autoritățile recomandă urmărirea informărilor oficiale și respectarea instrucțiunilor transmise prin sistemul RO-Alert, până la încetarea stării de alertă.