Publicat 17 nov. 2026, 07:37 Actualizat 17 nov. 2026, 08:26

Alertă aeriană în nordul județului Tulcea, în noaptea de luni spre marți, după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat mai multe ținte aeriene în apropierea frontierei cu România. Populația a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert.

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