Scris de Mădălina Cristea Publicat: 17 nov. 2026, 14:33

Incident grav, marți dimineață, 17 noiembrie, în cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca. Doi copii, în vârstă de 8 și 11 ani, ar fi fost agresați fizic de o femeie pe scara unui bloc. Băiatul mai mare a suferit leziuni la nivelul toracelui și al cotului drept și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Polițiștii au identificat o femeie de 54 de ani, bănuită de comiterea faptei, și au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe.

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