Incident grav, marți dimineață, 17 noiembrie, în cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca. Doi copii, în vârstă de 8 și 11 ani, ar fi fost agresați fizic de o femeie pe scara unui bloc. Băiatul mai mare a suferit leziuni la nivelul toracelui și al cotului drept și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Polițiștii au identificat o femeie de 54 de ani, bănuită de comiterea faptei, și au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe.
Doi copii de 8 și 11 ani, agresați pe scara unui bloc din Cluj. Unul a ajuns la spital
Incidentul a avut loc în dimineața zilei de marți, 17 noiembrie, în cartierul Mănăștur din municipiul Cluj-Napoca. În jurul orei 07:50, polițiștii Secției 4 au fost alertați de o femeie, care a reclamat că doi copii, în vârstă de 8 și 11 ani, ar fi fost atacați de o persoană necunoscută în timp ce se aflau pe scara unui imobil. Un echipaj de poliție s-a deplasat la fața locului pentru a verifica cele sesizate și pentru a stabili împrejurările în care s-a produs agresiunea.
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, băiatul de 11 ani prezenta leziuni la nivelul toracelui și al cotului drept. Acesta a fost transportat la o unitate medicală pentru investigații și îngrijiri de specialitate. Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații suplimentare despre gravitatea rănilor și nici despre eventualele leziuni suferite de celălalt copil, în vârstă de 8 ani.
Cine este femeia suspectată că i-a atacat pe cei doi copii
În urma verificărilor efectuate, polițiștii au identificat persoana bănuită de comiterea agresiunii. Este vorba despre o femeie în vârstă de 54 de ani, din municipiul Cluj-Napoca. Aceasta a fost condusă la sediul poliției pentru audieri și pentru continuarea cercetărilor, urmând ca autoritățile să stabilească exact ce s-a întâmplat pe scara blocului, conform Ziua de Cluj.
Deocamdată, nu au fost comunicate informații privind relația dintre femeie și cei doi copii sau motivul pentru care aceasta i-ar fi agresat. Anchetatorii urmează să clarifice dacă incidentul a fost precedat de un conflict și în ce împrejurări au fost produse leziunile băiatului de 11 ani. Nu a fost anunțată, până în prezent, luarea unei măsuri preventive față de femeia identificată.
Dosar penal pentru lovire sau alte violențe. Polițiștii continuă cercetările
Polițiștii clujeni au întocmit un dosar penal pentru lovire sau alte violențe, iar cercetările continuă sub coordonarea unității de parchet competente. Oamenii legii încearcă să stabilească toate împrejurările incidentului și responsabilitatea femeii de 54 de ani, care beneficiază de prezumția de nevinovăție.
Cazul vine la aproximativ o lună după un alt incident în care doi copii au fost agresați de o femeie, în județul Argeș. Pe 15 octombrie, doi elevi de 10 și 11 ani ar fi fost loviți de o femeie de 58 de ani, pe holul unei școli din comuna Merișani. În acel caz, femeia a fost reținută pentru 24 de ore, iar ulterior a fost plasată sub control judiciar.