Noi incidente grave în Marea Neagră, în apropierea coastelor României. O navă de aproape 100 de metri, lovită de o dronă rusească în urmă cu două luni, a eșuat pe plaja dintre Capul Midia și Vadu, după ce a plutit în derivă fără echipaj și fără marfă. Autoritățile române au trimis o ambarcațiune de salvare, însă cargoul ajunsese deja la țărm. În același timp, 12 marinari aflați pe o altă navă, scufundată în largul Bulgariei, au fost salvați cu elicopterul, iar o misiune a scafandrilor militari români a fost suspendată din cauza vremii, conform Realitatea PLUS.
Nava lovită de drone rusești a ajuns pe plaja de la Vadu. Autoritățile nu au mai putut să o oprească
Cargoul MARIAM M, aflat sub pavilionul Tanzaniei, a eșuat luni, 16 noiembrie, pe plaja dintre Capul Midia și Vadu. Nava, cu o lungime de aproape 100 de metri, fusese lovită de o dronă rusească pe 17 septembrie, în zona canalului Bâstroe, în timp ce se îndrepta spre un port ucrainean. Atacul a provocat un incendiu la bord, iar comandantul navei și-a pierdut viața. Autoritățile ucrainene au raportat atunci și trei membri ai echipajului răniți. Ulterior, vasul a rămas abandonat, fără echipaj și fără încărcătură, fiind purtat de curenții marini spre litoralul românesc.
Autoritățile au monitorizat deplasarea navei, iar sâmbătă aceasta fusese observată la aproximativ 15 mile marine est de Sulina. Luni, cargoul ajunsese la numai șase mile marine de digul de nord al Portului Midia. Căpitănia Zonală Constanța a solicitat intervenția Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, iar nava SAR ARTEMIS a plecat din Portul Constanța la ora 14:12. Când salvatorii au ajuns în zonă, au constatat că MARIAM M eșuase deja pe plajă. Echipajul ambarcațiunii de intervenție s-a întors ulterior la bază.
Incidentul are loc într-un moment în care siguranța navigației în Marea Neagră este tot mai afectată de atacurile cu drone și de prezența navelor avariate în apropierea coastelor României și Bulgariei. În cazul cargoului MARIAM M, autoritățile nu au anunțat deocamdată dacă există un risc de poluare sau ce măsuri vor fi luate pentru recuperarea navei eșuate.
Scene dramatice în largul Bulgariei. 12 marinari salvați cu elicopterul după un presupus atac cu drone
Un alt incident grav s-a produs luni în zona economică exclusivă a Bulgariei, unde cargoul BETUL 8, sub pavilion somalez, s-a răsturnat și s-a scufundat. Nava plecase din Tulcea spre Egipt și transporta aproximativ 3.000 de tone de grâu. La bord se aflau 12 marinari, opt cetățeni turci și patru azeri. Echipajul a transmis un semnal de urgență în jurul orei 9:15, când vasul se afla la aproximativ 40 de mile marine sud-est de Capul Kaliakra.
Autoritățile bulgare au declanșat imediat operațiunea de salvare, la care au participat și nave militare din România și Turcia. Cei 12 marinari au fost recuperați cu elicopterul și transportați la țărm. După clipele de groază trăite pe mare, aceștia au sărutat pământul la coborâre. Deși niciunul nu a suferit răni grave, autoritățile bulgare au anunțat că membrii echipajului prezentau simptome de hipotermie.
Marinarii au declarat că vasul ar fi fost lovit de două drone maritime înainte de scufundare. Cauza exactă a incidentului nu a fost însă confirmată oficial. Patru nave din cadrul Grupului de Combatere a Minelor din Marea Neagră, două bulgare, una românească și una turcească, au fost trimise în zona incidentului pentru a participa la operațiunile de intervenție.
Două drone descoperite în largul României. Scafandrii militari au fost nevoiți să abandoneze misiunea
Pericolul din Marea Neagră nu se limitează la navele comerciale. Un avion francez de supraveghere ATLANTIQUE 2, aflat în misiune sub egida NATO, a semnalat duminică, 15 noiembrie, prezența a două drone aeriene în derivă. Una dintre acestea a fost identificată la aproximativ 45 de mile marine est de Mangalia, iar cealaltă la 53 de mile marine est de Chituc. Ministerul Apărării Naționale a mobilizat două echipe de scafandri militari specializați în neutralizarea dispozitivelor explozive, pentru a verifica obiectele suspecte.
O echipă a plecat spre zona Mangalia la bordul unei șalupe a Gărzii de Coastă, în timp ce a doua s-a deplasat cu un dragor al Forțelor Navale Române spre zona Sfântu Gheorghe. Operațiunile nu au putut fi însă finalizate, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Ambele ambarcațiuni s-au întors la țărm fără ca militarii să poată verifica dacă resturile de drone conțin materiale explozive. Ministerul Apărării a precizat că intervențiile vor fi reluate imediat ce vremea și starea mării vor permite desfășurarea misiunilor în siguranță.