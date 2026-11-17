Publicat 17 nov. 2026, 08:34 Sursă Realitatea PLUS

Noi incidente grave în Marea Neagră, în apropierea coastelor României. O navă de aproape 100 de metri, lovită de o dronă rusească în urmă cu două luni, a eșuat pe plaja dintre Capul Midia și Vadu, după ce a plutit în derivă fără echipaj și fără marfă. Autoritățile române au trimis o ambarcațiune de salvare, însă cargoul ajunsese deja la țărm. În același timp, 12 marinari aflați pe o altă navă, scufundată în largul Bulgariei, au fost salvați cu elicopterul, iar o misiune a scafandrilor militari români a fost suspendată din cauza vremii, conform Realitatea PLUS.

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