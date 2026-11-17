Incident grav la un liceu din județul Neamț, unde trei eleve de 15 și 16 ani au ajuns în stare de ebrietate, după ce ar fi băut împreună o sticlă de vodcă înainte de începerea cursurilor. Adolescentele au început să se simtă rău, iar conducerea școlii a solicitat intervenția ambulanței. Două dintre fete au fost transportate la spital, în timp ce pentru cea de-a treia a fost refuzat transportul. Polițiștii au aplicat amenzi părinților pentru nesupravegherea minorelor, iar conducerea liceului a început o anchetă disciplinară.
Trei eleve de liceu au băut vodcă înainte de ore. Adolescentele au ajuns în stare de ebrietate la școală
Incidentul s-a produs luni, 16 noiembrie, la Colegiul Tehnic „Petru Poni” din municipiul Roman, județul Neamț. Cele trei adolescente, cu vârste de 15 și 16 ani, sunt eleve în clasa a IX-a și aveau programate activități de practică școlară începând cu ora 14:00. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, fetele ar fi consumat împreună o sticlă de vodcă în jurul prânzului, în afara unității de învățământ, după care s-au prezentat la cursuri.
Odată ajunse în sala de clasă, starea adolescentelor a atras atenția profesoarei care coordona activitățile de practică. Fetele miroseau a alcool și aveau dificultăți în a-și menține echilibrul, iar una dintre ele prezenta o sângerare nazală. Profesoara a anunțat imediat conducerea liceului, iar elevele au fost evaluate la cabinetul medical. În urma constatărilor, reprezentanții unității de învățământ au solicitat intervenția echipajelor medicale și au informat părinții.
Două eleve au ajuns la spital cu intoxicație alcoolică. Una dintre fete avea sângerări nazale
Apelul la numărul de urgență 112 a fost înregistrat luni, în jurul orei 14:09. La Colegiul Tehnic „Petru Poni” au intervenit echipaje medicale, care au evaluat starea celor trei adolescente. Toate au fost diagnosticate cu etilism acut, afecțiune provocată de consumul excesiv de alcool într-un interval scurt de timp.
Una dintre fete, în vârstă de 15 ani, prezenta și epistaxis, adică o sângerare nazală. Adolescenta a primit îngrijiri medicale și a fost transportată la Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalului Municipal de Urgență Roman, pentru investigații suplimentare. O altă elevă, tot de 15 ani, a fost preluată de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Neamț și transportată la aceeași unitate medicală, cu diagnosticul de etilism acut.
Cea de-a treia adolescentă, în vârstă de 16 ani, a fost evaluată de personalul medical și diagnosticată, de asemenea, cu intoxicație alcoolică. În cazul acesteia, transportul la spital a fost refuzat de părintele prezent la fața locului. Autoritățile nu au comunicat informații suplimentare despre evoluția stării de sănătate a celor două eleve internate pentru evaluare și tratament.
Părinții celor trei fete au fost amendați. Ce sancțiuni au primit
Incidentul a ajuns și în atenția polițiștilor din cadrul Poliției municipiului Roman, care s-au deplasat la unitatea de învățământ pentru verificări. Inspectoratul de Poliție Județean Neamț a confirmat că cele trei adolescente au avut nevoie de intervenția echipajelor medicale după consumul de alcool. În urma verificărilor, părinții celor trei minore au fost sancționați contravențional pentru nesupravegherea copiilor, în baza Legii nr. 61/1991. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, fiecare părinte sancționat ar fi primit o amendă de 500 de lei. Valoarea sancțiunilor nu a fost însă precizată în comunicarea inițială a poliției.
Anchetă la liceul din Roman. Cele trei eleve riscă sancțiuni disciplinare
Conducerea Colegiului Tehnic „Petru Poni” a demarat o anchetă internă pentru a stabili împrejurările în care cele trei eleve au consumat alcool înainte de începerea cursurilor. Directoarea unității de învățământ, Oana Cucoș, a precizat că a discutat cu fiecare dintre adolescente și că acestea și-au cerut scuze pentru cele întâmplate, promițând că situația nu se va repeta.
Comisia de disciplină a liceului urmează să se reunească miercuri, 18 noiembrie, pentru a analiza cazul și a decide eventualele sancțiuni. Reprezentanții unității de învățământ au precizat că măsurile vor fi stabilite în conformitate cu regulamentele școlare, fiind luate în calcul și activități de consiliere psihopedagogică. Inspectoratul Școlar Județean Neamț a fost informat oficial despre incident și monitorizează situația. Reprezentanții instituției au transmis că nu tolerează consumul de alcool în rândul elevilor și că vor urmări atât măsurile adoptate de conducerea liceului, cât și starea de sănătate a adolescentelor implicate.