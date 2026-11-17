Scris de Mădălina Cristea Publicat: 17 nov. 2026, 15:31

Incident grav la un liceu din județul Neamț, unde trei eleve de 15 și 16 ani au ajuns în stare de ebrietate, după ce ar fi băut împreună o sticlă de vodcă înainte de începerea cursurilor. Adolescentele au început să se simtă rău, iar conducerea școlii a solicitat intervenția ambulanței. Două dintre fete au fost transportate la spital, în timp ce pentru cea de-a treia a fost refuzat transportul. Polițiștii au aplicat amenzi părinților pentru nesupravegherea minorelor, iar conducerea liceului a început o anchetă disciplinară.

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