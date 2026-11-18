Au apărut primele imagini cu momentele în care cutremurul de 5,7 din Vrancea a fost resimțit în mai multe orașe din România. Filmări prezentate ca fiind realizate în Galați, Iași, Buzău și Craiova au fost distribuite pe rețelele sociale după seismul produs miercuri, 18 noiembrie, la ora 02:48. Camerele de supraveghere au surprins mișcările provocate de cutremur, care a rănit două persoane și a provocat atacuri de panică.
Primele imagini cu seismul din Vrancea. Cutremurul, surprins la Iași și Buzău
Înregistrările apărute pe Facebook și TikTok, atribuite unor locații din Galați, Iași, Buzău și Craiova, arată amploarea interesului provocat de seismul care a zguduit România în toiul nopții. Cutremurul a fost resimțit la sute de kilometri de epicentru, inclusiv în București, iar numeroși locuitori au fost treziți din somn de mișcarea pământului.
La Iași, o cameră de supraveghere a surprins momentul producerii cutremurului. În imaginile descrise de presa locală, camera se zdruncină, iar mașinile aflate într-o parcare par să se miște din cauza vibrațiilor. O altă înregistrare, realizată de o cameră de supraveghere din nordul municipiului Buzău, a surprins zgomotul puternic care a însoțit mișcarea seismică. Filmările oferă o imagine asupra modului în care undele seismice au fost resimțite în zone diferite ale țării.
Două persoane rănite după cutremur. Atacuri de panică și apeluri la 112
Potrivit informațiilor transmise de autorități, două persoane au fost rănite în urma cutremurului. În județul Galați, o persoană s-a lovit la cap în timp ce încerca să iasă dintr-o clădire. Un alt incident s-a produs în municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău, unde o femeie a fost rănită după ce elemente de mobilier au căzut peste ea.
În județul Galați au fost înregistrate nouă apeluri la numărul unic de urgență 112, dintre care șapte au necesitat intervenția echipajelor medicale. Șapte ambulanțe au fost trimise la solicitări, iar șase persoane au fost transportate la spital. Autoritățile au raportat și cazuri de atacuri de panică. În paralel, pompierii au efectuat verificări în mai multe județe și în Capitală, fără să fie identificate pagube materiale în cadrul misiunilor de recunoaștere.
Cutremurul din Vrancea a avut magnitudinea de 5,7. Unde a fost epicentrul
Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), cutremurul s-a produs miercuri, 18 noiembrie 2026, la ora 02:48:55, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea. Magnitudinea a fost de 5,7, iar adâncimea stabilită în urma actualizării datelor a fost de 120,8 kilometri.
Epicentrul a fost localizat la 48 de kilometri sud de Focșani, 61 de kilometri sud de Buzău, 64 de kilometri est de Sfântu Gheorghe, 74 de kilometri est de Brașov și 90 de kilometri nord-est de Ploiești. Cutremurul puternic resimțit în România a provocat reacții în numeroase localități, iar autoritățile le recomandă oamenilor să respecte măsurile de protecție specifice în cazul producerii unor noi mișcări seismice.