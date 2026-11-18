Publicat 18 nov. 2026, 07:24 Actualizat 18 nov. 2026, 07:27

Au apărut primele imagini cu momentele în care cutremurul de 5,7 din Vrancea a fost resimțit în mai multe orașe din România. Filmări prezentate ca fiind realizate în Galați, Iași, Buzău și Craiova au fost distribuite pe rețelele sociale după seismul produs miercuri, 18 noiembrie, la ora 02:48. Camerele de supraveghere au surprins mișcările provocate de cutremur, care a rănit două persoane și a provocat atacuri de panică.

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