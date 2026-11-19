Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 19 nov. 2026, 09:34

A doua persoană surprinsă sub un mal de pământ, în localitatea Găneasa, județul Ilfov, a fost scoasă de pompieri, însă, din păcate, medicii au constatat decesul acesteia, potrivit informațiilor transmise de Biroul de presă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF).

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