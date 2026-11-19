Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
Lucrările la pista Aeroportului Timişoara au fost finalizate. Când vor fi reluate zborurile
FOTO: Facebook
Lucrările de modernizare a pistei de decolare-aterizare a Aeroportului Internațional Timișoara „Traian Vuia” au fost finalizate, iar începând cu data de 22 noiembrie 2026, ora 19:00, operațiunile aeroportuare și zborurile vor fi reluate. Pe perioada desfășurării lucrărilor, toate zborurile au fost operate de pe Aeroportul Internațional Arad.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News