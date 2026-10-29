Loredana, românca de 48 de ani găsită moartă într-un apartament din Dublin. Ce au descoperit anchetatorii despre ultimele sale zile

O româncă în vârstă de 48 de ani, identificată drept Loredana, a fost găsită fără viață într-un apartament din Dublin, Irlanda. Poliția investighează circumstanțele morții femeii și ia în calcul ipoteza unei crime, în contextul unor suspiciuni privind posibile agresiuni anterioare. Un bărbat de 40 de ani a fost reținut pentru audieri, însă până în acest moment nu a fost pus sub acuzare.
Loredana, găsită moartă în locuința sa din Dublin
Tragedia a declanșat o anchetă a autorităților irlandeze, care încearcă să stabilească ce s-a întâmplat în ultimele ore din viața româncei. Potrivit informațiilor publicate de presa irlandeză, inclusiv The Irish Times, femeia a fost găsită moartă în apartamentul în care locuia.
Primele informații indică faptul că Loredana ar fi suferit răni provocate de un cuțit. Anchetatorii verifică dacă un bărbat în vârstă de 40 de ani, cu care femeia ar fi petrecut timp în ultima perioadă, are legătură cu decesul.
La fața locului ar fi fost descoperite indicii care urmează să fie analizate de criminaliști. Circumstanțele exacte ale morții nu au fost încă stabilite definitiv, iar ancheta este în desfășurare.
Bărbatul suspectat, găsit la șapte ore după tragedie
Potrivit informațiilor disponibile, principalul suspect ar fi fost identificat luni, în jurul orei 11:00, într-un centru comercial din zona Finglas, la aproximativ șapte ore după momentul la care s-ar fi produs tragedia.
Bărbatul a fost reținut de polițiști și dus la audieri, în cadrul cercetărilor privind moartea româncei.
În declarațiile date anchetatorilor, acesta ar fi susținut că Loredana ar fi luat un cuțit și s-ar fi rănit singură. Polițiștii continuă însă verificările pentru a stabili dacă această versiune este susținută de probele strânse în dosar.
Până la clarificarea tuturor împrejurărilor, bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție. Potrivit informațiilor prezentate, nicio persoană nu fusese pusă sub acuzare la momentul relatării.
Vecinii ar fi auzit strigăte înainte de moartea româncei
Ancheta urmărește și informațiile referitoare la ultimele zile ale Loredanei. Potrivit relatărilor din presa irlandeză, femeia ar fi fost văzută cu puțin timp înaintea tragediei mergând dezorientată pe stradă și strigând.
De asemenea, un vecin ar fi declarat că a auzit recent un strigăt provenind din zona locuinței româncei, fără să știe ce se petrecea în interior.
Aceste mărturii urmează să fie analizate în contextul cercetărilor. Ele nu stabilesc, de unele singure, ce s-a întâmplat în apartament, însă pot contribui la reconstituirea evenimentelor dinaintea decesului.
Loredana se mutase de aproximativ zece zile în noul apartament
Femeia locuia în Irlanda de mai mulți ani și s-ar fi mutat recent într-un apartament dintr-un duplex de pe Melville Terrace, în Dublin. Potrivit vecinilor citați în relatările de presă, aceasta ar fi ajuns în noua locuință cu aproximativ zece zile înainte de tragedie.
Anterior, Loredana ar fi locuit în cartierul Finglas, aceeași zonă în care bărbatul suspectat a fost găsit ulterior de polițiști.
Anchetatorii încearcă să stabilească natura relației dintre cei doi și dacă au existat episoade de violență înainte de moartea româncei. Ipoteza violenței domestice este una dintre direcțiile cercetate, fără ca aceasta să fi fost confirmată definitiv.
Ancheta continuă pentru stabilirea circumstanțelor morții
Poliția irlandeză continuă să strângă probe și să verifice declarațiile persoanelor care ar putea oferi informații relevante. Obiectivul anchetei este să stabilească modul în care a murit Loredana și dacă există o legătură între deces și presupusele agresiuni despre care s-a relatat.
Moartea româncei a ridicat numeroase întrebări cu privire la ultimele sale zile, însă răspunsurile definitive vor depinde de concluziile anchetei și de probele administrate de autorități.
Până la finalizarea cercetărilor, împrejurările tragediei rămân în curs de clarificare.