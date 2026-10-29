Loredana, românca de 48 de ani găsită moartă într-un apartament din Dublin. Ce au descoperit anchetatorii despre ultimele sale zile

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 29 oct. 2026, 20:33

O româncă în vârstă de 48 de ani, identificată drept Loredana, a fost găsită fără viață într-un apartament din Dublin, Irlanda. Poliția investighează circumstanțele morții femeii și ia în calcul ipoteza unei crime, în contextul unor suspiciuni privind posibile agresiuni anterioare. Un bărbat de 40 de ani a fost reținut pentru audieri, însă până în acest moment nu a fost pus sub acuzare.

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