Christine Lagarde demisionează de la conducerea BCE

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 oct. 2026, 15:10

Președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, va demisiona din funcție la 7 februarie 2027, cu aproape nouă luni înainte de încheierea mandatului, la sfârșitul lunii octombrie 2027. Anunțul a fost făcut joi, 29 octombrie, de BCE, informează AFP.

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