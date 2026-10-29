Christine Lagarde demisionează de la conducerea BCE

Președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, va demisiona din funcție la 7 februarie 2027, cu aproape nouă luni înainte de încheierea mandatului, la sfârșitul lunii octombrie 2027. Anunțul a fost făcut joi, 29 octombrie, de BCE, informează AFP.
Instituția cu sediul la Frankfurt a transmis, într-un comunicat, că Lagarde a informat Consiliul Guvernatorilor și pe președintele Consiliului European, Antonio Costa, despre retragerea sa din 7 februarie 2027. Succesorul va fi numit de Consiliul European, prin procedura prevăzută la articolul 283 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
Lagarde a confirmat decizia și printr-o postare pe X, iar mandatul ei a început în noiembrie 2019. Oficial, mandatul de opt ani se încheie la 31 octombrie 2027.
Sfârșitul unor luni de speculații
Decizia pune capăt unor luni de zvonuri. Presa internațională a descris anunțul ca fiind finalul speculațiilor despre viitorul ei, într-un moment complicat pentru Europa și pentru BCE. Potrivit Reuters, BCE se află în mijlocul unui ciclu de majorare a dobânzilor.
Forumul de la Davos, în căutarea unui președinte
Bloomberg a relatat că Forumul Economic Mondial (WEF), organizatorul reuniunii anuale de la Davos, încă o curtează pe Lagarde pentru funcția de președinte al organizației, iar ea pare pregătită să accepte rolul. Aceeași sursă notează că Lagarde vrea să se asigure că tensiunile dintre WEF și fondatorul Klaus Schwab sunt complet rezolvate.
Reuters a scris, la jumătatea lunii octombrie, că Consiliul de Administrație al WEF, din care face parte și Lagarde, se reunește pe 2 noiembrie și ar putea decide numirea ei. Nici BCE, nici WEF nu au confirmat oficial acest scenariu.
Cine îi poate lua locul
Consiliul European a anunțat că demarează imediat procesul de numire a succesorului. Antonio Costa a transmis, pe X, că procesul va continua fără întârziere, pentru a asigura o tranziție fluidă.
Toți liderii statelor din zona euro au un cuvânt de spus. Istoria arată însă că un candidat are nevoie de sprijin german și francez.
Pe lista favoriților apar:
Klaas Knot, fost guvernator al băncii centrale a Țărilor de Jos. Guvernul olandez l-a susținut oficial drept candidat al țării.
Pablo Hernández de Cos, fost guvernator al Băncii Spaniei. Reuters îi vede pe el și pe Knot drept favoriți, iar Franța ar urmări postul de economist-șef al BCE.
Joachim Nagel, președintele Bundesbank. Germania analiza dacă să îl nominalizeze.
Înainte de BCE, Lagarde a condus Fondul Monetar Internațional (FMI) între 2011 și 2019. Anterior a fost ministrul francez al Finanțelor.